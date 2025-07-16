به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای امنیتی بحرین صبح چهارشنبه محمد یوسف السنکیس، شهروند اهل سنابس را به دلیل ادامه تحصن مسالمتآمیز مقابل وزارت کارهای عمومی، بازداشت کردند. او خواهان بازگشت به شغل پیشین خود بود.
این بازداشت در چارچوب فشارهای امنیتی و آزارهای اداری مداومی صورت گرفته که السنکیس از زمان آزادیاش در آوریل ۲۰۲۴ با آن مواجه بوده است. آزادیای که تحت عنوان «عفو سلطنتی» و پس از بیش از ده سال زندان به دلیل فعالیتهای مرتبط با آزادی بیان و دیدگاههای سیاسیاش، به او اعطا شد.
با وجود گذشت بیش از یک سال از آزادی، مقامات مربوطه از بازگرداندن او به شغلش به عنوان تکنسین آزمایشگاه در وزارتخانه، خودداری کردهاند. همین امر باعث شد تا او طی چند ماه گذشته، هر روز دست به تحصن مسالمتآمیز بزند تا حق خود برای اشتغال و زندگی شرافتمندانه را مطالبه کند.
بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، در ماههای اخیر دو بار از السنکیس برای بازجویی احضار شده، بیآنکه هیچ تضمین یا راهحلی برای حل پروندهاش ارائه شود. امروز نیز پس از بازداشت، او به مکانی نامعلوم منتقل شده و خانوادهاش از محل نگهداری یا دلایل حقوقی بازداشت وی اطلاعی ندارند.
بازداشت محمد السنکیس نقض آشکار حقوق اساسی از جمله آزادی بیان و حق اعتراض مسالمتآمیز به شمار میرود. نهادهای حقوق بشری خواستار آزادی فوری او و پایان دادن به سیاستهای تنبیهی علیه فعالان سیاسی و زندانیان آزادشده هستند.
