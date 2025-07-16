ویدیو | رهبر انقلاب: ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه اخیر کار بزرگی انجام داد که از جنس اراده و عزم ملی بود

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، صبح امروز در دیدار مسئولان قوه قضائیه: ملت ایران در این جنگ تحمیلیِ اخیر کار بزرگی انجام داد؛ این کار بزرگ از جنس عملیات نبود، از جنس اراده بود، از جنس عزم بود، از جنس اعتماد به نفس بود. اینی که یک ملت، یک کشور، یک نیروی نظامی در یک کشور در خودش این اعتماد به نفس را ملاحظه کند که آماده است با قدرت آمریکا و سگ زنجیری‌اش در منطقه ــ رژیم صهیونی ــ سینه به سینه بشود و روبه‌رو بشود، نفْس این اراده، نفْس این اعتماد به نفس، این یک ارزش بسیار بسیار مهمی است. ✏️ملت به اینجا رسیده که مستقیم می‌ایستد سینه به سینه‌ی این قدرت، از او نمی‌ترسد بلکه او را می‌ترساند و آنچه که از دستش هم بر می‌آید از لحاظ عملیاتی انجام میدهد که این مطلب دوم است مسئله‌ی عملیات، مسئله‌ی اول همان روحیه است، همان ایستادگی است. ۱۴۰۴/۰۴/۲۵