خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، صبح امروز در دیدار مسئولان قوه قضائیه: ✏️ دیدید دیگر در تلویزیون، اظهارات افراد مختلف را مشاهده کردید. ظاهرهای گوناگون، چهره‌های گوناگون، لباسهای گوناگون که هیچ به نظر هم نمی‌آید که اینها این‌جور فداکارانه حاضر باشند حرف بزنند، چون حرف؛ البته حرف با عمل فاصله دارد اما خود نفْس حرف زدن، آن انگیزه‌ای که موجب میشود انسان حرف بزند این وجود دارد. این خیلی مهم است. کسی باور نمی‌کرد و شد و اتفاق افتاد. اینها همه در افراد با جهت‌گیری‌های سیاسی گوناگون، با جهت‌گیری‌های سیاسی گاهی متقابل، با وزن مذهبیِ کاملاً متفاوت، در کنار هم ایستادند و این وحدت بزرگ را، این اتحاد عظیم ملّی را به وجود آوردند. ✏️من حرفم این است، این را حفظ کنید، این را نگه دارند، همه، روزنامه‌نگار یک‌جور، قاضی یک‌جور، مسئول دولتی یک‌جور، روحانی یک‌جور، امام جمعه یک‌جور؛ هر کسی یک وظیفه‌ای دارد در قبال این حالت، این را نگه دارند. این با اختلاف سلیقه‌ی سیاسی منافات ندارد، با اختلاف وزن مذهبی منافات ندارد. این در کنار هم ایستادنِ برای دفاع از یک حقیقت است، دفاع از کشور است، دفاع از نظام است، دفاع از ایران عزیز است. ۱۴۰۴/۰۴/۲۵