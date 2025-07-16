به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «هادی حق‌شناس» امروز چهارشنبه، 25 تیر 1404 در مراسم گرامیداشت شهدای گیلانی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که در بندرانزلی برگزار شد، با اشاره به عملیات دوم تیرماه سال جاری و بمباران مراکز هسته‌ای کشور اظهار داشت: این اقدام یک حمله تصادفی نبود، بلکه نتیجه تمرینی ۲۵ ساله و برنامه‌ریزی شده علیه پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بود.

وی با بیان اینکه اگر اعتراف آلبرایت درباره دخالت آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد نبود، شاید برخی از این دست دخالت‌ها را باور نمی‌کردند، افزود: تاریخ اثبات کرده که آمریکایی‌ها هیچ‌گاه دنبال آزادی ملت‌ها نبوده‌اند، و از همان سال ۱۳۳۲ که دولت دکتر مصدق را ساقط کردند، دشمنی خود با ملت ایران را آغاز کردند.

حق‌شناس با تأکید بر اینکه مداخلات آمریکا در ایران بیش از ۷۰ سال قدمت دارد، گفت: اگر آن کودتا نبود، قطعاً مسیر تاریخ ایران به شکل دیگری رقم می‌خورد و ملت ایران ۲۵ سال گرفتار رژیم ستم‌شاهی پهلوی نمی‌شد.

وی با اشاره به ابعاد برجام و روند اجرای آن تصریح کرد: حمله دوم تیرماه دقیقاً خلاف برجام و قطعنامه‌های شورای امنیت بوده و نشان‌دهنده آن است که غرب هیچ پایبندی واقعی به تعهدات بین‌المللی ندارد.

استاندار گیلان با مقایسه شرایط فعلی ایران با کشور عراق در دو دهه اخیر گفت: آیا پس از ۲۲ سال از سقوط صدام، عراق آباد شده؟ آیا فروش نفت عراق به عمران این کشور منجر شده؟ خیر. چون آمریکا هیچ‌گاه به‌دنبال توانمندسازی ملت‌ها نیست و تنها جایی حمایت می‌کند که خطری متوجه منافعش نباشد.

وی با اشاره به پاسخ ایران به حمله اخیر رژیم صهیونیستی بیان داشت: در ۱۲ روز جنگ اخیر، جمهوری اسلامی ایران با شلیک صدها موشک و پهپاد، توان نظامی خود را به رخ کشید و نشان داد که دیگر مانند گذشته نیست که فقط تماشا کند. این دستاورد بزرگ نتیجه ۴۷ سال ایستادگی و مقاومت ملت ایران است.

حق‌شناس همچنین خطاب به رسانه‌های معاند اظهار کرد: برخلاف ادعاهای ضدانقلاب، توان موشکی ایران امروز دیگر قابل انکار نیست، آسمان سرزمین‌های اشغالی نیز برای موشک‌های ایرانی باز شده است.

وی با تجلیل از شهدای نیروی دریایی و یادآوری فداکاری‌های نیروهای مسلح کشور گفت: باید قدردان جوانانی باشیم که با ایثار خود، امروز از عزت و استقلال ایران اسلامی دفاع می‌کنند. هیچ موشک و پهپادی جای یک شهید را نمی‌گیرد، اما این فداکاری‌ها سند اقتدار ملت ماست.

استاندار گیلان با اشاره به شهادت جوانان برومند کشور اعم از سرباز، فرمانده، دانشمند یا مردم عادی گفت: ما سرمایه‌های بزرگی از دست دادیم، اما در برابر آن دستاوردهایی نیز به‌دست آوردیم؛ از جمله اثبات بی‌اثر بودن قدرت پوشالی گنبد آهنین رژیم صهیونیستی که از آن افسانه ساخته بودند.

حق‌شناس با بازخوانی تجربه تاریخی جنگ ۱۹۴۸ میان اسرائیل و کشورهای عربی افزود: در آن زمان، کشورهای عربی آماده نبودند و نتیجه آن شد که اسرائیل نه تنها عقب‌نشینی نکرد، بلکه ۲۳ درصد بیش از سهم اولیه خود از خاک فلسطین را اشغال کرد. اما امروز شرایط فرق کرده است؛ ایران اسلامی با توانمندی موشکی و مردمی که پشت نظام ایستاده‌اند، قدرت بازدارندگی واقعی ایجاد کرده است.

وی به برخی تحلیل‌های نادرست درباره فروپاشی داخلی در روزهای آغاز حمله اشاره کرد و گفت: کسانی در داخل و خارج کشور، به‌ویژه برخی چهره‌های ضد انقلاب، تصور می‌کردند ایران در روزهای نخست دچار فروپاشی می‌شود؛ اما آنچه دیدند، وحدت و انسجام ملی بود. حتی آن دسته از کامیون‌دارانی که پیش از جنگ اعتصاب کرده بودند، در همان ساعات اولیه عملیات، به خدمت کشور درآمدند و نقش خود را ایفا کردند.

استاندار گیلان با یادآوری حادثه ترور شهید انصاری در ۱۵ تیرماه ۱۳۶۰ و دیگر وقایع تلخ آن سال نظیر انفجار دفتر نخست‌وزیری و شهادت جمعی از وزرا، نمایندگان و مسئولان کشور خاطرنشان کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران حتی در آن شرایط سخت هم مسیر خود را ادامه داد و امروز، با گذشت بیش از چهار دهه، نه تنها پابرجاست، بلکه به سطح بالایی از توانمندی‌های دفاعی، امنیتی، اقتصادی و علمی دست یافته است.

وی ادامه داد: دشمن در این جنگ، بر روی برخی نارضایتی‌ها و اختلافات داخلی حساب ویژه‌ای باز کرده بود، اما همان تهدید به تعبیر شهید سلیمانی به یک فرصت بدل شد؛ فرصتی برای تقویت سرمایه اجتماعی نظام و بازآفرینی وحدت ملی در میان آحاد مردم.

حق‌شناس با اشاره به بیداری ملت‌ها و افکار عمومی در غرب تصریح کرد: امروز جنایات صهیونیست‌ها در غزه و سکوت رسانه‌های غربی، باعث بیداری بیشتر ملت‌ها شده است. حتی اگر تصاویر برای ما تکراری شده باشد، عمق فاجعه آن‌چنان است که وجدان‌های بیدار نمی‌توانند از کنار آن عبور کنند.

وی با تأکید بر اینکه «در جنگ اراده‌ها، پیروزی با ملتی است که ایستادگی کند»، افزود: ایران اسلامی در این ۴۷ سال ثابت کرده که نه‌تنها ایستاده، بلکه در حال حرکت و پیشرفت است؛ و این مسیر با خون شهدا، با ایثار مردم و با بصیرت رهبری ادامه خواهد یافت.

استاندار گیلان با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در جریان عملیات دوم تیرماه و حمله به یکی از خانه‌های مسکونی در آستانه‌اشرفیه، اظهار داشت: صهیونیست‌ها یک دانشمند هسته‌ای را تعقیب کردند، اما آنچه انجام دادند، کشتار فجیع ۱۲ نفر از اعضای یک خانواده بود؛ از کودک شش‌ساله تا دانش‌آموز و مادر و همسر. این نشان می‌دهد که این رژیم نه‌تنها با نظام جمهوری اسلامی بلکه با ملت ایران دشمنی تمام‌عیار دارد.

وی با تأکید بر اینکه تهدید دشمن پایان نیافته و همچنان پابرجاست، افزود: صهیونیست‌ها هر زمان کوچک‌ترین فرصتی بیابند، بدون تردید حمله خواهند کرد، اما آنچه باید در داخل کشور اتفاق بیفتد، تقویت انسجام و وحدت است.

حق‌شناس با معرفی سومین دستاورد ملی از این نبرد ۱۲ روزه تصریح کرد: فضای همدلی و هماهنگی بی‌سابقه‌ای میان مردم و حاکمیت در اوج تهدید شکل گرفت. در این ۱۲ روز، همه ارکان حاکمیت، مسئولان و حتی مردم کوچه و بازار با یکدیگر هم‌صدا شدند و این دستاورد کوچکی نیست.

وی با انتقاد از ضعف در روایت دقیق حوادث تاریخی برای نسل جدید افزود: باید مستندسازی دقیق و اثرگذاری شبیه روایت فتح انجام دهیم تا عمق دشمنی نظام سلطه با ملت‌های مستقل برای نسل جدید روشن شود. این به معنی کنار گذاشتن تکنولوژی یا تعامل با دنیا نیست، بلکه به معنی هوشیاری و درک واقع‌بینانه از مناسبات جهانی است.

استاندار گیلان با بیان اینکه اتحاد ملی تنها در شعار نبوده، بلکه در عمل تجربه شده است، با اشاره به توصیه امام راحل گفت: امام خمینی فرمودند اگر همه ۱۲۴ هزار پیامبر کنار هم بودند، اختلاف نداشتند؛ چون هدف آن‌ها خدا بود. مشکل ما منیت‌ها، سلیقه‌های شخصی و تنگ‌نظری‌هایی است که مانع وحدت می‌شود. اگر از این‌ها عبور کنیم، راه برای سازندگی کشور باز خواهد شد.

وی تأکید کرد: خون شهدای این سرزمین، از سردار گرفته تا دانشمند و سرباز و زن و کودک، سرمایه‌ای بی‌بدیل است. باید با گذشتن از اختلافات و با تکیه بر هویت اسلامی و ایرانی خود، مسیر عزت و اقتدار را ادامه دهیم.

