به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار غلامرضا سلیمانی، امروز پنجشنبه ۹مرداد در مراسم بزرگداشت(اربعین) شهدای اقتدار ایران در جنگ تحمیلی با رژیم صهیونیستی و آمریکا که در گلستان شهدای اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: برای روشن شدن ابعاد این تجاوز آشکار علیه ملت ایران و سرزمین اسلامی‌مان، لازم است به‌صورت ریشه‌ای و فرایندی به موضوع نگاه کنیم. این حملات و تجاوزها ریشه در تاریخ و ماهیت صهیونیسم دارند.

وی با بیان اینکه در طول این مسیر، ملت ایران توانست بدون تکیه بر هیچ قدرت خارجی و تنها با تمسک به فرهنگ ایثار و شهادت، مکتب دفاعی انقلاب اسلامی را خلق کند، افزود: این مکتب در دوران دفاع مقدس، که نماد ایستادگی ملت ایران در برابر هجمه جهانی بود، شکل گرفت و امروز نیز در دفاع ۱۲ روزه اخیر، جلوه‌ای دیگر از این قدرت و اقتدار را نشان داد. این نبرد، نه‌تنها دستاوردی نظامی، بلکه تجلی قدرتی راهبردی و قابل اتکا برای امت اسلامی به‌شمار می‌رود؛ قدرتی برخاسته از ایمان، غیرت، و روحیه مقاومت.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: ملت بزرگ ایران با بصیرت، هوشیاری و آگاهی خود توانست در برابر جبهه کفر و استکبار ایستادگی کند و آن را شکست دهد. پیروزی انقلاب اسلامی صرفاً به معنای سرنگونی رژیم وابسته پهلوی نبود، بلکه آغاز یک تحول بزرگ تاریخی در مسیر بشریت بود؛ آغاز عزت، عظمت، شکوه و احیای هویت ملت ایران.

سردار سلیمانی بیان کرد: ایران پس از انقلاب اسلامی، جایگاه جدیدی در معادلات جهانی یافت. ایرانِ پیش از انقلاب تنها متحد راهبردی رژیم صهیونیستی در منطقه محسوب می‌شد، اما پس از پیروزی انقلاب این تصویر ۱۸۰ درجه تغییر کرد.

وی تصریح کرد: رهبر بزرگ انقلاب، در بیانی ماندگار فرمودند، «این ملت، حتی در دوران صدر اسلام نیز نظیر نداشته است.» جمله‌ای بسیار عمیق، حکیمانه و دقیق که نشان‌دهنده عظمت ملت ایران در مسیر ایثار، بیداری، و پیشگامی در مقاومت است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین اضافه کرد: تحول تاریخی‌ای که انقلاب اسلامی آغاز کرد، زمینه‌ای فراهم ساخت برای ریشه‌کنی غده سرطانی صهیونیسم از قلب جهان اسلام. امام خمینی(ره) قاطعانه فرمودند، «اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود.» جهان اسلام و جبهه مقاومت در همین مسیر قدم نهادند و تا امروز، گام‌به‌گام به این هدف نزدیک‌تر شده‌اند.

جمهوری اسلامی ایران در مسیر «ایران قوی» قدم برداشته است

سردار سلیمانی اذعان کرد: هدف آمریکا و دولت‌های سلطه‌گر اروپایی از ایجاد، تجهیز و حمایت از رژیم جعلی صهیونیستی، این است که هیچ کشوری در جهان به قدرت نرسد مگر آنکه در قلمرو سیاسی و امنیتی صهیونیسم قرار گیرد و جز با رضایت یهود جهانی و تأمین منافع آنان، نتواند اقدامی مستقل انجام دهد.

وی توضیح داد: جمهوری اسلامی ایران در مسیر «ایران قوی» قدم برداشته است. همان مسیری که مقام معظم رهبری بارها بر آن تأکید فرموده‌اند و همه ملت ایران را به حرکت در جهت آن فراخوانده‌اند. ایشان در سخنرانی خود به مناسبت پاسداشت شهدای اقتدار فرمودند، «با تمسک به دین و دانش، ملت ایران به جایگاه شایسته خود خواهد رسید.» این همان راهبردی است که انقلاب اسلامی از آغاز دنبال کرده است. با تقدیم صدها هزار شهید، ملت ایران مسیر عزت را با افتخار پیموده، از آن دفاع کرده و پله‌های موفقیت را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته است.

الگوی ملت ایران، الهام‌بخش دیگر ملت‌های مسلمان شده است

رئیس سازمان بسیج مستضعفین متذکر شد: در روزها و ماه‌های اخیر، دشمنان انقلاب به‌ویژه صهیونیست‌ها و رسانه‌های فارسی‌زبان تحت حمایت آن‌ها با ساده‌انگاری و برآوردهای نابخردانه، چنین تصور کردند که ملت ایران از مسیر خود خسته شده و شرایط برای تغییر سیاسی در کشور مهیا است. صهیونیست‌ها در روز یازدهم و دوازدهم، به‌دلیل پایان یافتن توان عملیاتی و ضعف شدید روحی و لجستیکی، برای آتش‌بس التماس کردند؛ چون تاب‌آوری‌شان به پایان رسیده بود و قادر به ادامه تجاوز نبودند.

سردار سلیمانی یادآور شد: ملت ایران، ملتی مؤمن و وفادار به فرهنگ ایثار و شهادت بار دیگر نشان داد که تنها ملتی در دنیاست که می‌تواند در برابر چنین جبهه عظیمی از دشمنان بایستد و پیروز شود. الگوی ملت ایران، الهام‌بخش دیگر ملت‌های مسلمان شده است. در روزهایی که دشمن تصور کرده بود ایران سقوط می‌کند، ملت ایران برخاست، صبورانه، شجاعانه و مؤمنانه ایستادگی کرد و یک‌بار دیگر محاسبات استکبار را برهم ریخت.

وی خاطرنشان کرد: ملت بزرگ ایران در طول تاریخ چند هزار ساله خود، همواره در برابر تهاجمات و توطئه‌های دشمنان ایستادگی کرده و از دل بحران‌ها، راهبردهایی تاریخی و تمدن‌ساز به‌دست آورده است. در نبرد اخیر نیز، ملت ایران فقط با رژیم صهیونیستی مواجه نبود؛ بلکه با مجموعه‌ای از پیشرفته‌ترین فناوری‌های نظامی و اطلاعاتی جهان که در اختیار صهیونیست‌ها و حامیان غربی آنان بود، رویارو شد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: امروز قدرت‌های جهانی زانو زده‌اند؛ نه‌تنها در برابر قدرت نظامی، بلکه در برابر عظمت جهاد فرزندان ملت ایران. شهدای این میدان، افتخار آفریدند و ما نه تنها مدیون آن‌ها هستیم، بلکه متعهد به ادامه راهشان هستیم، امیدواریم آن چشم‌انداز الهی که ملت ایران در انقلاب اسلامی ترسیم کرده، به‌طور کامل محقق گردد و ریشه رژیم جنایتکار صهیونیستی از منطقه و جهان کنده شود.

سردار سلیمانی تأکید کرد: امروز ملت‌های دنیا به‌روشنی حساب خود را از دولت‌های متجاوز جدا کرده‌اند. در کشورهای مختلف، پرچم جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان پرچم حق، شرافت، عزت و اسلام برافراشته شده است. این نتیجه همان تدبیر و دوراندیشی رهبر معظم انقلاب است؛ همان‌گونه که امام راحل(ره) در دفاع مقدس هشت‌ساله، کشور را از تجاوز ۷۰ کشور عبور دادند و حتی یک سانتی‌متر از خاک ایران به اشغال دشمن درنیامد.

وی گفت: در گام دوم انقلاب اسلامی نیز، رهبری معظم انقلاب با همان روحیه، مدیریت جهادی را در دوره‌ای فشرده و در شرایطی حساس تکرار کردند. در دفاع مقدس، حدود یک سال طول کشید تا کشور خود را بازسازی و سازماندهی کند. اما امروز، در این جنگ ۱۲ روزه، از همان روز اول، ملت ایران آماده و منسجم وارد میدان شد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین اظهار کرد: به شهدا، دانشمندان شهید، فرماندهان رشید و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به‌ویژه نیروی هوافضای سپاه، پدافند ارتش و سپاه، و همه بخش‌های نظامی و امنیتی کشور درود می‌فرستیم. این آمادگی، این هماهنگی و این اقتدار دشمن را غافلگیر و دچار فروپاشی راهبردی کرد.

سردار سلیمانی بیان کرد: در جغرافیای کوچک رژیم صهیونیستی که مدعی در اختیار داشتن پیشرفته‌ترین فناوری‌های ضد موشکی و دفاع هوایی جهان است، آن‌چنان ضرباتی دقیق وارد شد که دیگر تردیدی باقی نگذاشت. آمریکای جنایتکار، آمریکای اشغالگر، آمریکای ضدحقوق‌بشر باید بداند که خون مطهر شهدای ما، دستاوردی بی‌پایان برای ملت ایران خلق کرده است. این خون‌ها، گنجینه‌ای زنده و تمام‌نشدنی است که مسیر عزت و استقلال ایران را تضمین می‌کند.

