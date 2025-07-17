از عاشورا تا ظهور؛ مقاومت، میراث حسینی و امید مستضعفان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تحولات شتاب‌گرفته در عرصه بین‌المللی گواه آن است که جهان اسلام وارد مرحله‌ای تازه از بیداری شده است. آنچه امروز در منطقه می‌گذرد، صرفاً بحران‌های پراکنده نیست، بلکه نشانه تغییر هندسه قدرت جهانی است.

جمهوری اسلامی ایران با شکستن انحصار پنج قدرت جهانی (دارندگان حق وتو)، ثابت کرد که مدل سلطه‌پذیر نیست. رمز این مقاومت در سه اصل نهفته است: استقلال واقعی، اقتدار درونی و اتکا به اراده ملت‌ها. راهکار «مقاومت» به مثابه آلترناتیوی الهی، نه برای سیطره‌جویی، بلکه برای حمایت از مظلومان، تأمین عزت امت اسلامی و زمینه‌سازی ظهور منجی موعود شکل گرفته است.

پیوند عقیدتی: از ایران تا امت اسلامی

ایران با تبدیل مقاومت به پروژه‌ای فراملی، آن را در جغرافیای اسلام نهادینه کرده است. ارتباط ایران با کشورهای محور مقاومت شامل عراق، سوریه، لبنان و یمن، نه بر منافع مقطعی، بلکه بر اهداف بلندمدت اعتقادی و تاریخی استوار است.

ترور فرماندهانی چون شهید حاج قاسم سلیمانی و سرداران مقاومت، نه تنها این جریان را تضعیف نکرد، بلکه با واکنش‌های راهبردی مانند نگارش شعار «یا مهدی ادرکنا» بر موشک‌ها، عمق پیوند این نهضت با معادلات ظهور را آشکار ساخت. این راهبرد، مصداق عینی آیه قرآن کریم است: "أَلَمْ تَرَ کَیْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا کَلِمَةً طَیِّبَةً کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَ فَرْعُهَا فِی السَّمَاء" (ابراهیم:۲۴). امروز ریشه‌های درخت مقاومت در اعماق زمین و شاخسار آن در آسمان‌ها سایه افکنده است.

مقاومت؛ تغییردهنده معادلات جهانی

اقتدار میدانی محور مقاومت، حتی گفتمان قدرت‌های غربی را به انفعال کشانده است. اعتراف نماینده جدید آمریکا در لبنان مبنی بر اینکه «سلاح حزب‌الله یک مسئله داخلی است»، گواه این تحول است. نماد عینی این اقتدار، حشد الشعبی عراق است که تبلور سه عنصر اساسی است: ولایت فقیه، مرجعیت و فرهنگ عاشورایی. تقلیل این نهاد به یک ساختار صرفاً امنیتی، خیانت به هویت تاریخی عراق محسوب می‌شود.

عاشورا و مقاومت؛ پیوند ناگسستنی

همزمانی نبردهای امروز مقاومت با ماه محرم، «بصیرت حسینی» را معنا می‌بخشد. هر موشکی که رژیم صهیونیستی را می‌لرزاند، بازتاب همان روحیه ظلم‌ستیزی و عزت‌طلبی کربلاست. هر کودک یمنی، مادر فلسطینی و جوان عراقی، خود را در این پیروزی‌ها سهیم می‌داند.

جمع‌بندی: مقاومت؛ نظم نوین عدالت‌محور

راهکار مقاومت دیگر یک واکنش دفعی نیست، بلکه نظام جهانی بدیلی است با ویژگی‌های منحصر به فرد:

- ماهیتی فراملی و فرامذهبی دارد

- شکست‌ناپذیری خود را مدیون عقیده راسخ است

- معادلات جهانی را دگرگون ساخته

- محوریت عدالت را سرلوحه خود قرار داده

ایران به عنوان نقطه آغاز این حرکت، ثابت کرد که پروژه مقاومت در دل بحران‌ها به بلوغ رسیده و تا تحقق تمدن موعود ظهور پیش خواهد رفت.

امروز میراث حسین(ع) در قالب مقاومت زنده است و این راه، تنها مسیر امید مستضعفان جهان برای رسیدن به عدالتی است که زمین را پیش از آسمان آباد خواهد کرد.

حجت‌الاسلام شیخ محمدهادی ملکی؛ پژوهشگر و فعال عرصه بین‌الملل از حوزه نجف اشرف

