به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین «طباطبایی اشکذری» سخنران حرم مطهر رضوی، در ویژه‌برنامه عزاداری دهه دوم ماه محرم که با حضور جمعی از عزاداران حسینی در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی برگزار شد، با اشاره به تحول‌آفرین بودن قیام عاشورا، بیان کرد: نهضت عاشورا به رهبری امام حسین(ع)، نه‌تنها یک رویداد تاریخی، بلکه نقطه عطفی در تاریخ بشریت و منبع الهام برای تحولات عمیق فردی و اجتماعی، بوده است.

وی تصریح کرد: این قیام، تجسم ایستادگی در برابر ظلم و نمادی از دگرگونی انسان‌ها در مواجهه با حق و باطل است و امام حسین(ع) نیز به تاسی از تعالیم دینی که انسان‌ها را به مبارزه با ظلم دعوت کرده است، اقدام به قیام و مبارزه با ستمگران زمان کرد.

این کارشناس دینی افزود: در جریان واقعه عاشورا، امام حسین(ع) و یاران باوفایش با آگاهی از هدف قیام و عظمت مسیر، در راه دفاع از ارزش‌های الهی جان‌فشانی کردند و این قیام مقدس باعث ایجاد تحول درونی در شخصیت‌هایی همچون حر بن یزید ریاحی شد.

وی ابراز کرد: حر در ابتدا در جبهه باطل قرار داشت؛ ولی با درک حقیقت و عظمت قیام سیدالشهدا(ع) دچار تحول روحی شد و مسیر خود را تغییر داد، تا جایی که به یاران امام حسین(ع) پیوست و در این راه، به شهادت رسید.

حجت‌الاسلام طباطبایی اشکذری، اظهار کرد: یکی دیگر از افرادی که در واقعه کربلا دچار تحول شد، زهیر بن قین بود. او در اوایل عمرش عثمانی بود و حتی در قضیه جنگ حضرت علی (ع) با معاویه طرف‌دار عثمان بود، اما بعد از ملاقات با امام حسین(ع) دچار تحول روحی شد و در صف یاران آن حضرت قرار گرفت و در رکاب او به شهادت رسید.

وی ادامه داد: در مقابل، عمر بن سعد که دارای سابقه و موقعیت اجتماعی خوبی بود، با انتخاب مسیری نادرست و تسلیم‌شدن به خواسته‌های نفسانی و دنیوی، دچار تحول منفی شد و در مقابل امام‌زمان خود، ایستاد.

این کارشناس مذهبی، خاطرنشان کرد: ارتباط معنوی با امام حسین(ع) و تفکر در پیام عاشورا، همچنان توانایی دگرگون‌کردن انسان‌ها را دارد.

بسیاری در طول تاریخ و حتی در دنیای امروز، با تأسی از قیام سیدالشهدا(ع) مسیر زندگی خود را تغییر داده و به‌سوی کمال و حقیقت گام برداشته‌اند.

......................

پایان پیام / ۳۴۸