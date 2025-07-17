به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حامد شاکرنژاد به عنوان مشاور فرهنگی وزیر منصوب شد.

شاکرنژاد دارای دکترای علوم قرآنی و همچنین دانش‌آموخته صنعت هوانوردی است و در زمره متخصصان این حوزه فنی به‌شمار می‌رود.

در متن حکم انتصاب وی آمده است:

«نظر به تعهد، توانمندی و شایستگی جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان مشاور وزیر در امور فرهنگی منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به الطاف الهی در اجرای سیاست‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، اهداف ترسیمی دولت چهاردهم مبنی بر وفاق ملی و با استفاده از تمامی ظرفیت ها و استعدادهای بالقوه وزارتخانه اهتمام ویژه داشته و با بهره مندی از تجارب خویش در چارچوب قوانین و مقررات و ایفای بهینه و مطلوب وظایف محوله موفق و مؤید باشید.

توفیقات جنابعالی را در سایه توجهات حضرت ولیعصر (عج) از درگاه خداوند متعال خواستارم.»



