  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

مفتی عمان از عملیات نیروهای مسلح یمن در حمایت از غزه تمجید کرد

۲۶ تیر ۱۴۰۴ - ۱۵:۵۸
کد خبر: 1708875
مفتی عمان از عملیات نیروهای مسلح یمن در حمایت از غزه تمجید کرد

  مفتی سلطنت عمان، در پیامی از عملیات نظامی نیروهای مسلح یمن در حمایت از مردم فلسطین در نوار غزه و مقابله با تجاوز اسرائیل تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  شیخ احمد بن حمد الخلیلی، مفتی عمان،  با انتشار پیامی از اقدام‌های نظامی نیروهای مسلح یمن که در حمایت از فلسطین و در واکنش به تجاوز رژیم صهیونیستی انجام می‌شود، تمجید کرد.

وی نوشت: قهرمانان دلیر یمن را تحسین می‌کنیم و از آن‌ها به‌خاطر تداوم عملیات‌هایی که دشمن را دچار درد و بی‌ثباتی می‌کند، سپاسگزاریم؛ در حالی که تنگه باب‌المندب را نیز از عبور کشتی‌های حامی رژیم صهیونیستی محافظت می‌کنند.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که نیروهای مسلح یمن همچنان به انجام عملیات‌های نظامی و دریایی در حمایت از مردم غزه و در پاسخ به حملات مداوم رژیم اسرائیل ادامه می‌دهند.

...........
پایان پیام/ ۲۱۸
 

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha