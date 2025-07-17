مفتی عمان از عملیات نیروهای مسلح یمن در حمایت از غزه تمجید کرد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد بن حمد الخلیلی، مفتی عمان، با انتشار پیامی از اقدامهای نظامی نیروهای مسلح یمن که در حمایت از فلسطین و در واکنش به تجاوز رژیم صهیونیستی انجام میشود، تمجید کرد.
وی نوشت: قهرمانان دلیر یمن را تحسین میکنیم و از آنها بهخاطر تداوم عملیاتهایی که دشمن را دچار درد و بیثباتی میکند، سپاسگزاریم؛ در حالی که تنگه بابالمندب را نیز از عبور کشتیهای حامی رژیم صهیونیستی محافظت میکنند.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که نیروهای مسلح یمن همچنان به انجام عملیاتهای نظامی و دریایی در حمایت از مردم غزه و در پاسخ به حملات مداوم رژیم اسرائیل ادامه میدهند.
