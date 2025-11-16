به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد بن حمد الخلیلی، مفتی اعظم عمان، با انتشار بیانیهای از جامعه بینالمللی و کشورهای اسلامی خواست تا با اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی، مانع نقض آتشبس در نوار غزه شوند. تارنمای خبرگزاری المیادین نوشت، مفتی عمان این اقدامات رژیم صهیونیستی را «انحراف از توافق غزه» توصیف و از آن ابراز شگفتی کرد.
وی در پست خود در شبکههای اجتماعی افزود: از رفتار رژیم صهیونیستی در تلاش برای انحراف از توافقی که با حضور برخی کشورهای عربی و دیگر کشورها به دست آمد، متعجبیم. از جامعه بینالمللی میخواهیم فشار آورد تا رژیم صهیونیستی به تعهدات خود در این توافق پایبند بماند.
مفتی اعظم عمان همچنین کشورهای اسلامی و جوامع آنها را به «قیام فوری در حمایت از برادران و خواهران خود در نوار غزه» فراخواند و تأکید کرد که تنها با این اقدام، دشمن نمیتواند نقشههای جنایتکارانه خود را اجرا کند.
توافق آتشبس میان مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی از ۱۰ اکتبر اجرایی شد، اما تلآویو تاکنون صدها بار مشبه آنچه در لبنان اتفاق افتاد این آتشبس را نقض کرده و صدها فلسطینی را به شهادت رسانده است. همچنین رژیم صهیونیستی با مانعتراشی در ارسال کمکهای انسانی، بحران انسانی در نوار غزه را تشدید کرده است.
