مفتی یمن: تا دیوار ترس شکسته نشود ستمگری آمریکا متوقف نمی شود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از المسیره، شیخ شمس الدین شرف الدین مفتی اعظم یمن در سخنانی با اشاره به تداوم جنایات رژیم اشغالگر در غزه و مسئولیت علمای امت اسلامی، تصریح کرد: آن دسته از علمای امت که در مورد آنچه در غزه اتفاق می‌افتد سکوت می‌کنند، به خدا و رسولش خیانت کرده‌اند.

وی با تأکید بر جایگاه تاریخی و اخلاقی نخبگان دینی در جهان اسلام، گفت: علمای امت مسلمان، مسئولیت تشویق به جهاد و کمک به مردم رنج‌دیده غزه را بر عهده دارند. تا زمانی که علما به وظیفه خود عمل نکنند، دیوار ترس را نشکنند و به مسئولیت‌های خود پایبند نباشند، ستمگری یهودیان و آمریکا متوقف نخواهد شد.

مفتی اعظم یمن همچنین از اقدامات ملت یمن در حمایت از غزه تقدیر کرد و گفت: مردم یمن با پیوستن به عملیات طوفان الاقصی، مسئولیت خود را در قبال مردم غزه به بهترین شکل انجام داده‌اند. ما به مردم غزه می‌گوییم: شما نماد مقاومت و پیروزی این امت هستید.

وی در پایان از ملت یمن خواست تا پایدار بمانند و فشار عملیات‌های مقاومت را علیه رژیم صهیونیستی تشدید کنند تا ظلم علیه مردم غزه متوقف شود.

