به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا روز شنبه بار دیگر مدعی شد که در حمله تجاوزکارانه این کشور به سه سایت هسته‌ای ایران، توانایی‌های هسته‌ای ایران برای مدت طولانی نابود شده و از بین رفته است.

به نظر می‌رسد این اظهارنظر ترامپ در واکنش به گزارش‌های جدید اطلاعاتی در آمریکا باشد که گفته‌اند حملات آمریکا تنها باعث تخریب سایت فردو شده است.

طبق گزارش رویترز، ترامپ که در ضیافت شام با سناتورهای جمهوری‌خواهان صحبت می‌کرد گفت که ۱۰ زندانی دیگر که در غزه حضور دارند، به زودی آزاد می‌شوند.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین ابراز امیدواری کرد که جنگ غزه به‌زودی به پایان برسد.

