صلح در منطقه به حل مسئله کشمیر وابسته است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله سید ساجد علی نقوی رئیس شورای علمای شیعه پاکستان تأکید کرد که صلح و ثبات منطقه جنوب آسیا به طور مستقیم با حل منصفانه مسئله کشمیر گره خورده است.
وی خواستار آن شد که با در نظر گرفتن تمامی ذینفعان، اقشار مردمی و قوانین بینالمللی، راهحلی عادلانه برای این بحران دیرینه یافته شود.
ساجد نقوی به مناسبت روز الحاق پاکستان (۱۹ ژوئیه ۱۹۴۷)، که به یاد تصویب متفقالقول قطعنامه الحاق کشمیر به پاکستان در سرینگر گرامی داشته میشود، گفت: هیچ ملت و قومی را نمیتوان با ظلم و زور سرکوب کرد. سرزمینهای اشغالی، هرگز بهطور اجباری بخشی جدانشدنی از کشور اشغالگر نخواهند شد. این مردم کشمیر هستند که درباره سرنوشتشان تصمیم گرفتهاند.
رئیس شورای علمای شیعه پاکستان افزود: ملت دلیر و باعزت کشمیر از سال ۱۹۴۷ با تصویب قطعنامه الحاق به پاکستان، انتخاب خود را اعلام کردهاند. با وجود از بین رفتن جایگاه ویژه کشمیر توسط دولت مودی، کشمیریها با وجود مواجهه با خشونت، از جمله استفاده از گلولههای ساچمهای علیه پیر، زن و کودک، همچنان ایستادگی کردهاند. امروز نیز با افتخار و قدرت، روز الحاق پاکستان را گرامی میدارند. ما از این پایداری و مقاومت آنها تقدیر میکنیم و همچنان حمایت اخلاقی، سیاسی و دیپلماتیک خود را از آنها ادامه خواهیم داد.
وی همچنین از دولت پاکستان خواست که مسئله کشمیر را با قدرت بیشتری در مجامع بینالمللی، از جمله مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت، مطرح کند و چهره واقعی دموکراسی دروغین هند را افشا نماید.
ساجد نقوی در پایان گفت: اکنون زمان آن فرا رسیده که با در نظر گرفتن نظرات همه طرفها، گامی عملی برای حل این مناقشه برداشته شود و راهحلی مطابق با آرمانهای مردم کشمیر و قوانین بینالمللی تدوین و اجرا شود، تا مردم مظلوم کشمیر پس از سالها ظلم، بالاخره سپیده آزادی را ببینند.
