به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله سید عبدالله الغریفی، روحانی برجسته بحرینی، در خطبه های نماز جمعه با تأکید بر پیام اصلاحطلبانه عاشورا، خواستار اصلاحات بنیادین در بحرین شد.
وی گفت: در زمانی که فساد و بیعدالتی فراگیر شده، ارزشها از بین رفته، اصول از یاد رفته، باطل گسترده شده و فتنه در همهجا دیده میشود، بحرین بیش از هر زمان به اصلاح نیاز دارد.
الغریفی افزود: امروز، بیش از هر زمان، ما به فریاد عاشورا نیاز داریم، فریاد امام حسین(ع)، فریاد اصلاح، فریادی برای امر به معروف و نهی از منکر. تا زمانی که باطل وجود دارد، ظلم ادامه دارد، فساد گسترده است و استبداد پابرجاست، حسین باید زنده بماند و عاشورا باید جاری باشد.
وی تأکید کرد: امام حسین(ع) نماد ارزشها، اصول و آرمانهاست. عاشورا نماد صلح، امنیت و ایثار است. مسلمانان در محبت به حسین اختلافی ندارند، و آنانی که اصول والایی دارند، در بزرگداشت او همدلاند.
این روحانی بحرینی در پایان گفت: مصلحان در راه او به وحدت میرسند و همه مظلومان جهان از عزت حسین(ع) الهام میگیرند. بنابراین، نیاز به عاشورای حسین(ع) هرگز پایان نخواهد یافت.
.............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما