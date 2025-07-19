نقش نگین رهبری، نقش ایمان است بر قلب ملت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام «حمید شهریاری» دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با انتشار تصویر انگشتر مقام معظم رهبری مدظله العالی در توئیتر خود نوشت: نقش نگین انگشتر ولی امر مسلمین، نقش ایمان است بر لوح قلب امت.

متن توئیت دبیرکل مجمع به شرح زیر است:

إِنَّ مَعِیَ رَبِّی

نقش نگین انگشتر ولیّ امر مسلمین، نقش ایمان است بر لوح قلب امت.

در عصر تردیدها، این کلام وحیانی، پیام اطمینان و مقاومت است:

خدا با ماست؛ نه عقب نشینی داریم، نه بیم از طوفان دشمن.

...........................

