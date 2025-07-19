شهادت ۶۹ کودک در غزه به دلیل سوءتغذیه

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر اطلاع رسانی دولتی غزه اعلام کرد تعداد کودکانی که به دلیل سوء تغذیه در باریکه غزه به شهادت رسیدند به ۶۹ نفر رسید.

این دفتر تاکید کرد: ۶۵۰ هزار کودک در غزه به دلیل سوءتغذیه، گرسنگی و کمبود غذا در معرض مرگ و جان سپردن هستند.

دفتر اطلاع رسانی غزه خواستار اتخاذ تحرکات و اقدامات فوری از سوی جامعه بین المللی برای توقف اجرای سیاست گرسنه نگهداشتن زنان و کودکان و مردم غزه توسط اشغالگران صهیونیستی شد.

در ششصد و پنجاه و دومین روز از جنگ غزه، بحران گرسنگی در این منطقه بیداد می‌کند و وزارت بهداشت غزه از شمار انبوه گرسنگان خبر می‌دهد که وضع وخیمی دارند و در آستانه جان دادن به علت نبود غذا قرار دارند.

منابع محلی از اوضاع اسفناک و فاجعه بار انسانی در غزه به علت سیاست گرسنه نگه داشتن ساکنان غزه خبر دادند که از سوی رژیم صهیونیستی دنبال می‌شود.

ابوعبیده سخنگوی گردان‌های عزالدین قسام در سخنان روز گذشته خود به شدت از سکوت سران عرب و اسلام در قبال ساکنان غزه انتقاد کرد و مراتب انزجار خود را از عجز جهان عرب و اسلام از ورود غذا و دارو به گرسنگان غزه ابراز داشت.

همزمان فراخوان تظاهرات در یاری غزه و محکومیت سیاست گرسنگی ساکنان این منطقه در روز شنبه داده شده است که از مقابل مساجد و میادین مرکزی پس از نماز مغرب در کرانه باختری، قدس شریف و اراضی ۴۸ برگزار خواهد شد.

