پادشاه بلژیک: کشتار غزه مایه ننگ بشریت است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پادشاه بلژیک گفت بروکسل از درخواست آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد برای «پایان فوری این بحران غیرقابل تحمل در غزه» حمایت میکند.
به نقل از پایگاه خبری پالتیکو، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که روز یکشنبه حداقل ۷۳ نفر در تلاش برای دریافت کمک در سراسر غزه کشته شدند که دهها نفر از آنها در گذرگاه «زیکیم» در شمال این منطقه بودند. بنا بر گزارشها بیش از ۱۵۰ نفر نیز زخمی شدهاند.
پاپ لئو چهاردهم، رهبر کاتولیکهای جهان نیز روز یکشنبه پس از مراسم دعا، با بیان اینکه بار دیگر خواستار پایان فوری وحشیگری این جنگ است، به اعتراضات علیه کشتار فلسطینیها در غزه ملحق شد.
