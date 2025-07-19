به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری فلسطینی «وفا» گزارش داد، این تصمیم «در چارچوب اساسنامه سازمان آزادی‌بخش فلسطین و نظام انتخابات شورای ملی و با هدف تحقق منافع عمومی» اتخاذ شده است.

در تصمیم صادره از جلسه کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش که در رام‌الله در تاریخ ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۵ برگزار شد، تأکید شده است که «انتخابات طبق نظام انتخابات شورای ملی فلسطین برگزار خواهد شد و زمان آن بعداً توسط رئیس کمیته اجرایی تعیین خواهد گشت».

بر اساس این تصمیم، «شورای ملی جدید متشکل از ۳۵۰ عضو خواهد بود که دو سوم آن نماینده مردم فلسطین در داخل فلسطین و یک سوم باقی‌مانده نماینده فلسطینی‌های خارج خواهند بود».

همچنین در این تصمیم آمده است که «از شرایط عضویت، تعهد کامل به برنامه سازمان آزادی‌بخش فلسطین و تمامی تعهدات بین‌المللی آن به علاوه قطعنامه‌های بین‌المللی است».

طبق متن تصمیم، «کمیته اجرایی مسئول صدور تصمیم تشکیل کمیته مقدماتی است که بر تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات نظارت خواهد داشت و این کمیته به ریاست رئیس شورای ملی فلسطین تشکیل می‌شود و شامل دفتر ریاست شورا، اعضای کمیته اجرایی، نمایندگانی از جناح‌های ملی فلسطینی، همچنین سازمان‌های مردمی، نهادهای جامعه مدنی و جوامع فلسطینی در خارج است».

در این تصمیم ذکر شده است: «وظایف کمیته مقدماتی در تصمیم تشکیل آن مشخص می‌شود و ترکیب نهایی آن ظرف دو هفته از تاریخ صدور تصمیم برای تصویب، به رئیس کمیته اجرایی معرفی خواهد شد.»

..............................

پایان پیام/