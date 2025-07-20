خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) - ابنا: رابطه معلم و شاگرد از منظر اسلام، نه تنها یک ارتباط علمی بلکه پیوندی اخلاقی و تربیتی است که میتواند مسیر زندگی انسان را به سوی کمال هدایت کند. در فرهنگ اسلامی، این رابطه بر پایه احترام، محبت و مسئولیت متقابل بنا شده است.
جایگاه معلم در اسلام
اسلام به نقش معلم در هدایت انسانها به سوی حقیقت، جایگاه ویژهای اختصاص داده است. معلم در آموزههای دینی، نه تنها انتقالدهنده دانش، بلکه مربی اخلاق و هدایتگر روح انسانی است. قرآن کریم در آیهای میفرماید: «وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ کُلَّهَا...» (بقره: ۳۱)، که نشاندهنده اهمیت تعلیم و تربیت در نظام خلقت است.(۱)
معلم در روایات اهلبیت(ع) نیز بهعنوان شخصیتی برجسته معرفی شده است. امام علی(ع) در نهجالبلاغه میفرماید: «هر کس به من کلمهای بیاموزد، مرا بنده خود ساخته است.»(۲) این بیان، نشاندهنده جایگاه والای معلم نزد امام علی(ع) است و اهمیت احترام به معلم را برجسته میکند.
از منظر شیعه، معلم نه تنها مسئول انتقال دانش، بلکه وظیفه دارد که شاگردان را به سوی اخلاق حسنه و ایمان هدایت کند. این وظیفه خطیر، معلم را به شخصیتی تأثیرگذار در جامعه تبدیل میکند که میتواند نسلهای آینده را تربیت کند.
وظایف شاگرد در برابر معلم
شاگردان نیز در برابر معلمان وظایفی دارند که رعایت آنها موجب تقویت این رابطه مقدس میشود. اولین وظیفه شاگرد، احترام به معلم است؛ چرا که احترام به معلم، احترام به علم و دانش محسوب میشود. امام صادق(ع) میفرماید: «علمآموزی با تواضع و فروتنی همراه باشد.»(۳) این توصیه نشاندهنده اهمیت رفتار شاگرد در برابر معلم است.
وظیفه دیگر شاگرد، تلاش برای یادگیری و بهرهگیری از دانش معلم است. شاگرد باید با جدیت و انگیزه، علم را فرا گیرد و آن را در راستای رشد فردی و اجتماعی خود به کار گیرد. امام باقر(ع) میفرماید: «دانش را بیاموزید و آن را به کار گیرید.»(۴)
همچنین شاگرد موظف است که قدردان زحمات معلم باشد. این قدردانی میتواند به صورت عملی یا زبانی باشد و نشاندهنده ارزشگذاری نسبت به تلاشهای معلم است.
رابطه اخلاقی میان معلم و شاگرد
رابطه میان معلم و شاگرد باید بر پایه اخلاق و محبت بنا شود. این رابطه اخلاقی، نه تنها موجب پیشرفت علمی شاگرد میشود، بلکه زمینهساز رشد معنوی او نیز خواهد بود. پیامبر اکرم(ص) میفرماید: «بهترین شما کسی است که علم بیاموزد و آن را به دیگران منتقل کند.»(۵) این حدیث، نقش اخلاقی معلم را در انتقال دانش برجسته میکند.
معلم باید با رفتار محبتآمیز خود، محیطی امن برای شاگردان ایجاد کند تا آنها بتوانند بدون ترس یا خجالت، سوالات خود را مطرح کنند. همچنین شاگردان باید با ادب و احترام، به معلم نزدیک شوند تا این تعامل اخلاقی تقویت شود.
از سوی دیگر، رابطه اخلاقی میان معلم و شاگرد نباید محدود به کلاس درس باشد؛ بلکه این رابطه باید به یک پیوند دائمی تبدیل شود که حتی پس از پایان دوره آموزشی نیز ادامه یابد.
پاورقیها
