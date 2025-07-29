به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سه زائر اربعین، شامل دو زائر ایرانی و یک نوجوان عراقی، در منطقه «أبو جوینلة» از توابع شهر الجبایش در استان ذیقار عراق در مسیر پیادهروی به سوی کربلا دچار حادثه غرقشدگی شدند و جان خود را از دست دادند.
به گفته حجتالاسلام «محمد حسین امام جماعت مسجد امام علی(ع) در الجبایش، دو تن از قربانیان تابعیت ایرانی داشتهاند و به همراه کاروانهای زائران پیاده در راه کربلای معلی بودند. سومین قربانی، نوجوانی ۱۶ ساله از اهالی قضاء الزبیر در استان بصره عراق بوده است.
پیکر این سه زائر با حضور دهها نفر از اهالی شهر الجبایش، زائران اربعین و نیروهای امنیتی، در فضایی مملو از اندوه و سوگ، از مسجد امام علی(ع) در شهر الجبایش تشییع شد.
این حادثه، بار دیگر بر اهمیت رعایت مسائل ایمنی و ضرورت مدیریت مسیرهای پیادهروی اربعین تأکید میکند، بهویژه در مناطقی که گذر از آب یا پلهای غیرایمن در پیش است.
