به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- عمق روابط دو ملت ایران و عراق با وجود کارشکنی‌های دشمنان اسلام در سال‌های اخیر بیش از گذشته شده است. اربعین فرصتی برای تجلی همگرایی و وحدت دو ملت است.

امسال بعد از جنگ ۱۲ روزه و پیروزی ایران بر دشمن صهیونیستی و آمریکایی، مردم ایران در دل و ذهن ملت عراق محبوبیت ویژه‌ای پیدا کردند به طوری که از ابتدای ماه محرم شاهد تصاویر رهبر انقلاب اسلامی و پر چم مقدس جمهوری اسلامی ایران در مواکب و هیئت‌های مذهبی عراق بودیم.

«حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا اباذری» رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق در گفت‌وگو با ابنا به تشریح برنامه‌های اربعین حسینی در عراق با همکاری رایزنی ایران در این کشور پرداخت.

ابنا: لطفا در ابتدا به معرفی برنامه‌های رایزنی ایران در عراق در اربعین حسینی به ویژه در حوزه‌های فرهنگی و تبلیغی و همکاری با نهادهای مربوطه در عراق بپردازید.

برنامه‌های رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق با توجه به مسئولیتی که بر عهده رایزنی در ایام اربعین حسینی گذاشته شده مسئول کمیته فرهنگی ستاد اربعین عراق است. از این رو مثل سال گذشته، رایزنی در دو بخش برنامه‌های فرهنگی را برگزار می‌کند.

در یک بخش با مشارکت دستگاه‌های ایران، برنامه‌هایی برای زائران ایرانی برنامه ریزی شده و تلاش می‌کنیم با همکاری فعالان فرهنگی از ایران برنامه های جذاب و پر مغز با معنویتی برای زوار ایرانی اجرا کنیم.

از جمله این برنامه‌ها؛ استفاده از محضر سخنرانان، مبلغان زن و مرد ، مداحان گرامی، برگزاری محافل قرآنی با حضور قاریان ایرانی، برنامه‌های خاص بانوان، کودکان و نوجوانان است.

همچنین برخی مواکب و منازلی که در این ایام میزبان زوار ایرانی هستند مورد تجلیل و تکریم قرار می‌گیرند. مجموعه مبلغان خواهر و برادر در این ایام در حوزه پاسخگویی به مسائل شرعی فعالیت می‌کنند. برگزاری شب شعر، نشست‌های علمی و نشست‌های تخصصی در حوزه غزه و مقاومت و حوادث اخیر از دیگر برنامه های این ایام است.

ابنا: در شرایط کنونی منطقه و بعد از جنگ افروزی آمریکا و اسرائیل علیه ایران، راهپیمایی اربعین امسال چه اهمیتی دارد و برای تاثیر گذاری هر چه بیشتر آن چه تدابیری اندیشیده شده است؟

این اربعین، اربعینِ ممتاز است، همانطور که در دهه اول ماه محرم بعد از جنگ ۱۲ روزه شاهد موج همگرایی و پشتیبانی از جمهوری اسلامی ایران در نشست‌ها، منبرها، اشعار و مداحی‌ها بودیم در ایام اربعین نیز این حمایت‌ها از ایران ادامه می‌یابد.

در این ایام شاهد بر افراشتن پرچم ایران و عکس رهبر حکیم ایران در هیئت‌های عزادای عراق بودیم در حالی که معمولا بر افراشتن پرچم کشور دیگری در هیئت‌های مذهبی مرسوم نیست. این امر نشانه عشق و علاقه مردم عراق به مردم ایران است و همچنین بیانگر تقدیر، تشکر، تشویق و تریبت مردم برای مبارزه با اسرائیل است.

مردم عراق معتقدند، ایران کار بزرگی انجام داد، چرا که توانست قلب رژیم صهیونیستی راهدف قرار دهد و توانست رژیم صهیونیستی را وادار به عقب نشینی کند. در واقع جنگ اخیر جنگ اسرائیل با ایران نبود، بلکه جنگ قدرت‌های کشورهای غربی و آمریکا با ایران بود.

ما انشاءالله این موج مقاومت و همگرایی مردم، نخبگان، خواص و عوام عراق را به فضای اربعین می‌رسانیم و الحمدلله همانطور که شاهدیم امروز در موکب‌های عراقی تصاویر مقام معظم رهبری در کنار مراجع بزرگ عراق در کنار هم نصب شده است.

پیام آیت الله العظمی سید علی سیستانی در ایام تجاوز ۱۲ روزه به خاک ایران که طرف‌های متجاوز به ایران را محکوم کردند، گواه این است که عراق در سطح علما و بزرگان دغدغه بسیار زیادی برای ایران و شخص رهبری دارند و عراق پای کار ایران در جنگ ۱۲ روزه بود.

ابنا: آیا رایزنی با بخش فرهنگی حشد الشعبی در طول سال و بویژه ایام اربعین حسینی همکاری داشته و یا خواهد داشت؟ رایزنی ایران در عراق در حوزه ارتباط موثر با مواکب بزرگ عراقی در راستای اجرای برنامه‌های فرهنگی در اربعین حسینی چه برنامه‌ای دارد؟

ما طبعا با بخش‌های مختلف فرهنگی عراق اعم از وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های فرهنگی مثل وزارت فرهنگ، آموزش عالی و وزارتخانه‌های دیگر در اجرای برنامه‌های مختلف همکاری داریم.

حشد الشعبی از جمله نهادهایی است که طول سال و در مناسبت‌ها و برنامه‌های مختلف همچون سالگرد شهدای فرماندهان پیروزی شهید ابو مهدی المهندس و شهید سردار سلیمانی، مراسمات شهادت شهید سید حسن نصرالله رهبر شجاع عربی مشارکت و همکاری دارد.

تلاش می‌کنیم با همکاری حشد الشعبی برنامه‌های مختلفی را درمناسبت‌های پیش رو اجرا کنیم و امیدواریم در حوزه موکب‌های فرهنگی و موارد متعدد دیگر با یاری خداوند با همکاری این نهاد حوزه مقاومت، اربعین پر بار معنوی داشته باشیم.

جنگ ۱۲ روزه، بازخورد قهرمانه‌ای در عراق داشت

ابنا: بازخورد پیروزی ایران در جنگ ۱۲ روزه در میان مردم عراق چگونه بود و چگونه می‌توان از این دستاورد در راهپیمایی اربعین حسینی در راستای وحدت دو ملت ایران و عراق بهره برد؟

جنگ ۱۲ روزه، بازخورد قهرمانه‌ای در عراق داشت و تصویر ایران به عنوان تنها پیروز میدان جنگ در برابر تمام قدرت‌های غربی، آمریکا که حامی اسرائیل بودند در ذهن مردم عراق نقش بسته چرا که جمهوری اسلامی ایران توانست اسرائیل واردار به تسلیم کند.

امروز «بالستیک» یک اصطلاح در عراق شده و مردم عراق به هر چیزی نسبت بالستیک می‌دهند و از این واژه به عنوان قدرت و عظمت یاد می‌شود. حتی اسم بعضی از خوراکی‌ها را بالستیک می‌گذارند یعنی مقوی است. موشک‌های بالستیک قوی و موثر ایرانی بازخورد مثبتی در همگرایی دو ملت، دو دولت و در بخش مقاومت داشت. انشاءالله به برکت ایام اربعین و لطف امام حسین(ع) در همه مراحل ایران بتواند از مشکلاتی که دشمنان بر سر راهش ایجاد کردند، سر افراز خارج شود.

