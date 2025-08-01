به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در حالیکه تحرکات سیاسی متعددی برای رسیدن به توافق درباره وضعیت جنوب سوریه، بهویژه در استان سویداء ادامه دارد، از جمله مذاکراتی که قرار است میان «اسعد الشیبانی» وزیر امور خارجه حکومت جولانی و «رون دیرمر» وزیر امور راهبردی رژیم صهیونیستی در باکو برگزار شود، تحرکات خصمانه ارتش اسرائیل در جنوب سوریه سرعت گرفته است.
نیروهای ارتش اشغالگر اسرائیل در تازهترین پیشروی با یک گشت نظامی وارد منطقه «رأسالنّبع» در حومه غربی شهر «قطنا» شدند، شهری که تنها ۲۰ کیلومتر با شهر دمشق پایتخت سوریه فاصله دارد. این دومین نفوذ ارتش اسرائیل به این منطقه طی کمتر از یک هفته محسوب میشود. منابع محلی به روزنامه الاخبار لبنان گفتهاند که در این گشت نظامی، چند تن از افسران ارتش اشغالگر حضور داشتهاند که یکی از آنها افیخای ادرعی، سخنگوی ارتش اسرائیل، بوده است.
کاروان نظامی که از منطقه جبلالشیخ بهسمت قطنا حرکت کرده بود، از مسیر قلعة جندل - عیسَم عبور کرده و نهایتاً به مقر سابق «لشکر ۷۸» ارتش سوریه سابق وارد شد و عملیات شناسایی انجام داد. تصاویر این حضور نظامی بههمراه هشتگ عبری «مقصد ما دمشق است» در فضای مجازی منتشر شدهاند تا بر نفوذ اسرائیل در جنوب سوریه تأکید شود.
به گفته تحلیلگران، این تحرک نشان از نیت اسرائیل برای استقرار دائمی در مقر این لشکر دارد تا از آنجا بهسمت شهر قطنا و دیگر مناطق مجاور مانند یَعفور و جدیده عرطوز پیشروی کند؛ مناطقی که بهنوعی شاهراه ارتباطی به پایتخت سوریه محسوب میشوند و تسلط بر آنها تهدیدی مستقیم برای دمشق خواهد بود. قطنا در گذشته یکی از مراکز مهم نظامی به شمار میرفت و محل استقرار واحدهایی از لشکر دهم و لشکر هفتم ارتش سوریه، گارد ریاستجمهوری سوریه و حتی ارتش آزادیبخش فلسطین بود.
تحرکات در نوار مرزی سوریه و اراضی اشغالی
در کنار این پیشروی، منابع میدانی از افزایش تعداد نیروهای اسرائیلی در امتداد خط آتشبس بهویژه در نزدیکی گذرگاههای حَضَر و جباتا الخشب که از آنها برای انتقال نیرو و تجهیزات از جولان به مناطق اشغالی سوریه استفاده میشود، خبر دادهاند.
همزمان، ارتش اسرائیل سامانههای پدافند هوایی در منطقه تل الفرس در جولان اشغالی مستقر کرده است؛ منطقهای که مشرف بر مرز بین استانهای درعا و قنیطره میباشد. ارتش اسرائیل همچنین تجهیزات اختلال الکترونیکی را در این منطقه مستقر کرده که باعث اختلال در شبکههای ارتباطی این دو استان شده است.
پایگاههای ارتش اسرائیل در مناطق بریقۀ و بئر عجم
تحرکات دیگری نیز در دو منطقه بریقۀ و بئر عجم مشاهده شده که در آنها ارتش اسرائیل مشغول ساخت پایگاههای جدید است. همچنین تجهیزات نظامی بیشتری به منطقه قرصالنفل در نزدیکی شهر حضر با جمعیت عمدتاً دروزی منتقل شده است.
طبق ارزیابی ناظران، تلآویو از طریق فشار میدانی بهدنبال تحمیل توافق امنیتی جدید بر اساس واقعیات میدانی است، در حالیکه گزینههای حکومت جولانی پس از بحرانهای داخلی بهویژه در السویداء محدودتر شده است.
کمکرسانی اسرائیل به گروههای مسلح در سویداء
منابع نزدیک به جنبش «رجال الکرامة» در سویداء گزارش دادهاند که بالگردهای اسرائیلی از طریق جولان بهسمت شرق پرواز کرده و در مقر لشکر ۱۵ سابق، که اکنون به پایگاه گروههای مسلح بدل شده، فرود آمدهاند. گفته میشود این بالگردها حامل سلاح و تجهیزات پزشکی هستند و اسرائیل قصد دارد یک نیروی نظامی مشترک از گروههای فعال در سویداء تشکیل دهد که با حمایت ائتلاف بینالمللی به اجرای آتشبس دائمی کمک کند.
این در حالیست که گروههای عشایری مورد حمایت حکومت جولانی در سوریه همچنان دست به تحرکات نظامی میزنند. به گفته منابع محلی، سهشنبه شب تلاش این گروهها برای پیشروی بهسمت شهر الثعله ناکام ماند و با کمک حملات پهپادی اسرائیل، گروههای مسلح دروزی توانستند حمله را دفع کنند.
مداخله اسرائیل با پوشش «انساندوستانه»
در حالیکه مردم سویداء با کمبود شدید مواد غذایی و سوخت مواجهاند، تحلیلگران هشدار میدهند که رفتار حکومت جولانی ممکن است زمینه را برای مداخله بیشتر اسرائیل با بهانههای انساندوستانه فراهم کند.
در همین راستا، «بِتسلئیل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، در شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) اعلام کرد که اسرائیل برای حمایت نظامی از دروزیها و مجازات شدید حکومت جولانی آماده است.
او خواستار ایجاد یک گذرگاه انسانی فوری بین اسرائیل و استان سویداء سوریه شد تا بهزعم او کمکهای غذایی و دارویی به این استان ارسال شود.
