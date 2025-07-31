به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «وحید اسکندری» امروز پنج‌شنبه، 9 مرداد 1404 در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: ثبت‌نام مرحله اول سفر زیارتی عمره‌مفرده از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۱۱ مرداد آغاز می‌شود که در این دوره ویژه دارندگان کارت ثبت‌نامی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ است و مراحل ثبت‌نام و اعزام طی بازه زمانی از یک شهریور تا ۱ آبان ۱۴۰۴ انجام خواهد شد.

رئیس حج و زیارت گیلان تأکید کرد: مانند سنوات گذشته، ثبت‌نام اولیه فقط از طریق سامانه My.Haj.ir امکان‌پذیر است ثبت گروهی افراد یا حضور انفرادی در صورت کامل بودن مدارک و تشکیل گروه مجاز است پس از رزرو اولیه، افراد ظرف ۷۲ ساعت به دفتر زیارتی مربوطه مراجعه کرده و مدارک خود را ارائه و ظرف ۴۸ ساعت هزینه سفر را پرداخت نمایند؛ در غیر این صورت رزرو به‌طور خودکار لغو خواهد شد.

وی همچنین تصریح کرد: برای تکمیل اطلاعات و تشکیل گروه، متقاضیان می‌توانند از سامانه مذکور استفاده کرده و پس از رزرو اولیه، عملیات ثبت‌نام خود را نهایی کنند لذا تاکید شده ثبت‌نام خریداری‌شده منوط به تأیید سلامت سفری، پرداخت کامل و تحویل مدارک توسط دفتر زیارتی انتخابی است.

اسکندری افزود: هزینه سفر شامل بلیط هواپیما، هتل، بیمه، تغذیه، حمل‌ونقل، صدور روادید، خدمات کارگزاری و آموزش‌های پیش از اعزام است که متقاضیان باید آن را پرداخت کنند. متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه یا شماره‌گیری کد دستوری #۶۴۵۱۱۴ از اولویت «۶۰۰ گانه» خود مطلع شوند.

رئیس حج و زیارت گیلان تصریح کرد: صدور روادید الکترونیکی مشروط به داشتن گذرنامه با حداقل ۷ ماه اعتبار است و تمامی دفاتر زیارتی در سراسر کشور نیز آمادگی دارند اطلاعات متقاضیان را در سامانه ثبت کرده و گروه‌های اعزامی را با دریافت حق‌الزحمه قانونی تسهیل کنند.

