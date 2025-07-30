به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراکز مطالعات راهبردی اسرائیل، حمله نظامی اخیر به ایران را فرصتی برای فروپاشی پروژه هستهای جمهوری اسلامی و تضعیف محور منطقهای آن دانستهاند و بر ادامه فشار نظامی تأکید کردهاند، بدون آنکه بهسوی یک راهحل سریع یا توافق شتابزده حرکت شود.
تحلیلها نشان میدهد که جبهه داخلی اسرائیل و افکار عمومی نیز از عملیات نظامی حمایت کردهاند. به اعتقاد پژوهشگران این مراکز، راهحل ایدهآل برای مسئله ایران، سرنگونی رژیم حاکم است؛ هدفی که بهزعم آنان از طریق حملات اطلاعاتی و نظامی به زیرساختها و نهادهای اصلی حکومت، و تحریک مردم ایران برای آغاز خیزشهای مردمی قابل تحقق است.
یک گزارش تحلیلی با عنوان «مراکز پژوهشی اسرائیلی و حمله به ایران: توصیههایی برای ادامه حملات و جلوگیری از توسعه موشکهای ایرانی» که توسط «نهاد محمد الشیخ خلیل» در مرکز مطالعات شبکه الجزیره قطر منتشر شد، موضعگیریها و تحلیلهای مراکز پژوهشی اسرائیل در قبال جنگ اخیر ایران و اسرائیل (۱۳ تا ۲۳ ژوئن ۲۰۲۵) را بررسی کرده است.
این گزارش به تحلیل مواضع دو مرکز مهم تحقیقاتی در اسرائیل میپردازد:
مؤسسه مطالعات امنیت ملی و استراتژی صهیونیستی (مسجاف)
مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل (INSS)
تحلیلها بر پایه مقالات منتشرشده در وبسایتهای رسمی این دو مرکز در طول جنگ صورت گرفته و بهعنوان نشانهای از نگرش استراتژیک اسرائیل تلقی میشود.
مطالعه مذکور در شش محور اصلی تنظیم شده است:
-
دستاوردهای حمله نظامی
-
وضعیت داخلی ایران و محور منطقهایاش
-
اهداف جنگ از نگاه اندیشکدهها
-
پایداری جبهه داخلی اسرائیل
-
مواضع منطقهای و بینالمللی
-
موضع آمریکا
مهمترین نتایج و جمعبندیها:
ستایش از توانمندی نظامی و اطلاعاتی: هر دو مرکز پژوهشی بر موفقیتهای نظامی اسرائیل در حمله و دفاع تأکید کردهاند. بازگرداندن قدرت بازدارندگی پس از شوک عملیات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ نیز بهعنوان دستاوردی مهم تلقی شده است.
اختلاف نظر درباره آینده نظام ایران: در حالیکه تحلیلگران مرکز «مسجاف» سقوط نظام ایران را محتمل دانستهاند، پژوهشگران INSS نسبت به اغراق در ضعف داخلی ایران هشدار دادهاند. برخی تحلیلها نیز ایران را ضعیف ولی در پی کشاندن اسرائیل به جنگ فرسایشی ارزیابی کردهاند.
فرصت برای نابودی پروژه هستهای ایران: هر دو مرکز جنگ اخیر را فرصتی راهبردی برای تضعیف برنامه هستهای ایران و شبکه متحدانش در منطقه دانستهاند، مشروط بر ادامه فشار نظامی و عدم شتاب در مسیر توافق یا آتشبس.
پشتیبانی داخلی از جنگ: تحلیل جبهه داخلی اسرائیل نشان میدهد که افکار عمومی از تداوم جنگ حمایت کرده و آماده تحمل وضعیت تا حداکثر سه ماه هستند؛ با این حال، اکثر مردم یک ماه را زمان قابل تحمل تلقی کردهاند.
واکنش محتاطانه همسایگان عربی: تحلیلها نشان میدهد که کشورهای حوزه خلیج فارس و اردن، در عین محکومیت حملات اسرائیل، تمایلی به تشدید تنش با ایران ندارند، اما در رهگیری موشکها و پهپادهای ایرانی نقش داشتهاند.
تأکید بر سرنگونی حکومت ایران: هر دو مرکز پژوهشی تأکید کردهاند که بهترین راهحل، سرنگونی نظام جمهوری اسلامی است و این هدف از طریق ترکیب عملیات نظامی، ضربات اطلاعاتی و تحریک مردم برای قیام قابل دستیابی است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما