به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که رژیم صهیونیستی طی پیامی رسمی از حکومت جولانی خواسته است به‌جای استقرار ارتش در مناطق جنوبی سوریه، از نیروهای دستگاه امنیت عمومی وابسته به وزارت کشور استفاده کند.

شبکه «کان» رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تل‌آویو همچنان با حضور ارتش حکومت جولانی در مناطق نزدیک به مرزهای فلسطین اشغالی مخالف است و به‌طور مشخص خواستار حضور نیروهای پلیس داخلی در این منطقه شده است.

بر اساس این گزارش، اسرائیل معتقد است که این جایگزینی می‌تواند به حکومت جولانی اجازه دهد تا از طریق وزارت کشور، کنترل مناطقی همچون سویداء و حومه قنیطره را حفظ کند، بدون آنکه احساس تهدید برای ساکنان دروزی این مناطق یا خود اسرائیل به وجود آید.

نیروهای بومی در ساختار امنیتی پیشنهادی اسرائیل

طبق خواسته تل‌آویو، نیروهای امنیتی که در این مناطق مستقر می‌شوند باید از میان ساکنان محلی تشکیل شده باشند؛ برای نمونه در مناطقی که جامعه دروزی غالب است، این نیروها نیز باید از خود آنان انتخاب شوند. این پیشنهاد از سوی اسرائیل به‌عنوان راهکاری برای کاهش تنش و افزایش امنیت محلی معرفی شده است.

تلاش حکومت جولانی برای ارتباط با رهبر دروزی‌های اسرائیل

در بخش دیگری از گزارش شبکه کان آمده که اسعد الشیبانی وزیر امور خارجه حکومت جولانی طی تماس غیرمنتظره‌ای با شیخ موفق طریف، رهبر مذهبی جامعه دروزی در سرزمین‌های اشغالی، از او دعوت کرده تا برای گفت‌وگو به دمشق سفر کند. با این حال، طریف این دعوت را رد کرده و تأکید کرده است که تا زمانی که مشکلات داخلی جامعه دروزی در سوریه حل نشود، دلیلی برای دیدار وجود ندارد.

گزارش می‌افزاید که حکومت جولانی از مدتی پیش در تلاش برای ایجاد کانال ارتباطی با شیخ طریف است، اما وی هنوز به پیام‌های ارسالی پاسخ نداده است؛ موضوعی که پس از ناآرامی‌های اخیر در منطقه جبل‌الدروز ابعاد جدیدی یافته است.

به نظر می‌رسد رژیم صهیونیتسی در تلاش برای مهار نفوذ ارتش سوریه در مناطق نزدیک به مرزهای اشغالی، در حال طراحی سازوکارهای امنیتی تازه‌ای با اتکا به نیروهای محلی و کانال‌های غیررسمی دیپلماتیک است. این تحولات می‌تواند بخشی از یک توافق یا طرح گسترده‌تر برای ایجاد منطقه کم‌تنش در جنوب سوریه باشد که هم منافع اسرائیل را تأمین و هم کنترل حکومت جولانی را حفظ کند.

