توقف صدور ویزای اربعین / زائران افغانستانی همچنان در بلاتکلیفی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شماری از شیعیان ولایت بلخ، از جمله غلام‌رسول، در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا اعلام کرده‌اند که با وجود آمادگی برای سفر به عراق، هنوز روند مشخصی برای دریافت ویزا آغاز نشده است.

مسئولان برخی شرکت‌های زیارتی نیز می‌گویند که روزانه با درخواست‌های متعدد مواجه‌اند، اما به‌دلیل عدم آغاز رسمی روند صدور ویزا، پاسخی برای مراجعه‌کنندگان ندارند.

این در حالی است که سال گذشته، سفارت ایران با صدور رایگان ویزای اربعین، زمینه‌ساز سفر بیش از ۴۰ هزار زائر افغانستانی به کربلا شد.

همچنین گزارش‌هایی از اعلام آمادگی سفارت عراق برای صدور ویزای رایگان منتشر شده، اما طرف ایرانی هنوز اطلاعیه‌ای صادر نکرده است.

زائران افغانستانی با ابراز نگرانی، خواهان تسهیل و تسریع در روند صدور ویزا شده‌اند تا فرصت شرکت در مراسم اربعین حسینی را از دست ندهند.

