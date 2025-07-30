  1. صفحه اصلی
توقف صدور ویزای اربعین / زائران افغانستانی همچنان در بلاتکلیفی

۸ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۵:۵۴
کد خبر: 1712964
هم‌زمان با نزدیک شدن ایام اربعین حسینی، صدور ویزای زیارتی برای زائران افغانستانی هنوز از سوی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل آغاز نشده و موجب سردرگمی زائران مشتاق شده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شماری از شیعیان ولایت بلخ، از جمله غلام‌رسول، در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا اعلام کرده‌اند که با وجود آمادگی برای سفر به عراق، هنوز روند مشخصی برای دریافت ویزا آغاز نشده است.

مسئولان برخی شرکت‌های زیارتی نیز می‌گویند که روزانه با درخواست‌های متعدد مواجه‌اند، اما به‌دلیل عدم آغاز رسمی روند صدور ویزا، پاسخی برای مراجعه‌کنندگان ندارند.

این در حالی است که سال گذشته، سفارت ایران با صدور رایگان ویزای اربعین، زمینه‌ساز سفر بیش از ۴۰ هزار زائر افغانستانی به کربلا شد.

همچنین گزارش‌هایی از اعلام آمادگی سفارت عراق برای صدور ویزای رایگان منتشر شده، اما طرف ایرانی هنوز اطلاعیه‌ای صادر نکرده است.

زائران افغانستانی با ابراز نگرانی، خواهان تسهیل و تسریع در روند صدور ویزا شده‌اند تا فرصت شرکت در مراسم اربعین حسینی را از دست ندهند.

  • IR ۰۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۵/۱۴
    سال‌گذشته بعضی نژاد پرستان با عناوین مختلف ازهمین زائران عکس وفیلم گرفتند وباعث افغانی هراسی شدند باز امسال همان حکایت تکرار خواهد شد
