به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ️مراسم محفل انس با قرآن کریم با حضور جمعی از استادان، قاریان و حافظان محب اهل بیت علیهم السلام در نواکشوط پایتخت کشور موریتانی به اجرا در آمد.

در این جلسه که مزین به تلاوت قاریان و حافظان قرآن بود، "شیخ محمد فال" در سخنانی به بیان فضایل قرآن کریم به عنوان یکی از دو ودیعه گرانبهایی که پیامبر اعظم صلی‌الله‌علیه‌وآله، برای امت خود به یادگار گذاشته است، پرداخت.

وی با تاکید بر نقش بی بدیل خانواده‌ها در تربیت قرآنی فرزندان و به تبع آن جامعه اسلامی، تصریح کرد: قرآن و عترت، نور مبین خدا و ریسمان محکم و متین او برای هدایت تمامی انسان‌ها هستند و قطعا برای کسانی که به آن دو چنگ می‌زنند و متوسل می‌شوند و علاوه بر انس، به اوامر و نواهی آن عمل می‌کنند، مایه نجات و رستگاری و خروج از اعماق جهل و تاریکی به نور و علم نافع و از انحراف و گمراهی به هدایت رهنمون می‌شوند.

این خطیب جمعه همچنین افزود: در مقابل، کسانی که حرمت این دو امانت پیامبر اکرم را حفظ نکند، عاقبتی جز هلاکت و گمراهی نخواهند داشت.

این مراسم با اجرای برنامه حفظ و قرائت دعای فرج امام زمان علیه السلام به کار خود پایان داد.

گفتنی است موریتانی در غرب قاره آفریقا، یکی از کشورهایی است که اهتمام به حفظ قرآن کریم در آن بسیار است و مراکز انبوه حفظ قرآن با عنوان "محضره" در تمامی شهرها و روستاهای آن، میزبان قرآن آموزانی است که از سنین کودکی برای فراگیری حفظ کلام الهی، از سوی خانواده‌هایشان تشویق می‌شوند.

