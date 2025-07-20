فراخوان اعتصاب سراسری در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ گروههای مختلف در کرانه باختری، ساکنان این منطقه را به اعتصاب سراسری در حمایت از نوار غزه دعوت کردند.
ساکنان کرانه باختری قرار است امروز یکشنبه براساس این فراخوان با اعتصاب سراسری، مخالفت خود را با محاصره نوار غزه و گرسنگی دادن مردم این منطقه اعلام کنند.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) نیز در بیانیهای در حمایت از این طرح، از امتهای اسلامی و عربی خواست تا امروز و روزهای آینده را به روز خشم از سیاستهای اشغالگران تبدیل کنند.
این جنبش از آزادگان امتهای اسلامی و عربی و دیگر آزادگان جهان خواست تا با برگزاری تظاهرات گسترده، همبستگی و اعتصاب، برای نجات ساکنان نوار غزه از خطر مرگ براثر گرسنگی و تشنگی به این پویش بپیوندند.
جنبش حماس همچنین از همه آزادگان جهان خواست تا از طریق فشارهای سیاسی، دیپلماتیک، پارلمانی، کارگری و دانشجویی با نوار غزه اعلام همبستگی کنند و تا توقف جنگ وحشیانه و پایان محاصره این منطقه به حمایت از ملت فلسطین ادامه دهند.
