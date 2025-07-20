به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله «علیرضا اعرافی» مدیرحوزه‌های علمیه، در اجلاسیه سراسری مدیران حوزه‌های علمیه کشور که با موضوع بررسی «مباحث اخیر و جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ۱۲ روزه» و با حضور اعضای شورای عالی و مدیر حوزه های علمیه و معاونین، مدیران استانی و مدیران مدارس علمیه در مشهد مقدس برگزار شد، با بیان این که شرایط جدید، یک پیچ تاریخی همراه با سختی‌ها و پیچیدگی‌های فوق‌العاده است و ضمن بیان اینکه ما شاهد سختی‌ها و پیچیدگی‌های فوق‌العاده بوده‌ایم و این ادامه خواهد داشت، به ۱۴ مورد از این پیچیدگی‌ها اشاره کرد و گفت: همه استکبار؛ رویارو، مستقیم و شفاف؛ بیش از همه ادوار؛ با بکارگیری همه تسلیحات پیشرفته؛ فناوری‌های برتر و هوش مصنوعی به میدان آمده است. شبکه‌سازی داخلی و بهم پیوند زدن آنها به شکل بی نظیر رقم خورده است؛ ضد انقلاب خارج به شکل متمایز از ادوار قبل سامان داده شده است و الگوهای بدیع طراحی و ساماندهی کرده اند.

آیت‌الله اعرافی ادامه داد: مرز ها برای حمله زمینی آماده شده بود. موج تبلیغات سنگین در جنگ ادراکی و جنگ روایت‍‌ها؛ ضعف نسبی در ظاهر بر محور مقاومت را حاکم کردند. مرغوب سازی و تطمیع کشورها. فعالسازی گسل های گوناگون. نقشه ها و طرح های کلان ۴۰-۵۰ ساله بلکه ۸۰ ساله بعد از جنگ جهانی دوم، از نو بازخوانی و فعال شده است.

وی هدف غرب در شرق و جهان اسلام را دو گانه سازی عنوان کرد و تأکید کرد: سرنخ نظام اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و تسلیحاتی، برخی کشورهای مسلمان منطقه در دست آمریکا است و با اراده آمریکا همه آن ساقط می شوند. غرب به دنبال دوگانه (زمین سوخته بدون هیچ قدرتی یا قدرت همراه با وابستگی و تسلیم در برابر خود) است؛ در این طرح در ۲-۳ سال اخیر گام به گام جلو آمده اند ولی به صخره استوار و قوی برخورد کرده اند و آن ملت ایران، انقلاب اسلامی و رهبری معظم است. ان شاء الله یمن، عراق و محور مقاومت جان جدید خواهد گرفت.

استوارسازی دل‌ها، راهبری مغزها و مصمم‌سازی اراده‌ها، وظیفه روحانیت است

آیت‌الله اعرافی، استوار سازی دل ها، راهبری مغزها و مصمم سازی اراده ها را وظیفه روحانیت دانست و ادامه داد: اگر مغز جامعه تحلیل درست داشت، قلب او سرشار از ایمان بود و دل او لبریز از اراده و استواری بود، همه آنچه انجام شده، حتی سلاح اتمی، ما را به عقب نخواهد برد و روحانیت باید اضلاع پایه این پایداری و مقاومت را باید حفظ کند.

وی آن اضلاع را، (علم، دانش و معرفت)، (ایمان و اعتقاد به عالم غیب) و (آگاهی درست، اجتماعی و سیاسی) و (اراده استوار در جامعه) دانست.

مدیر حوزه های علمیه با اشاره به فرصت های جدید ایجاد شده در درون ملت و جوانان و در داخل و خارج از کشور گفت: انسجام امت اسلام، درخشش اندیشه انقلاب و گفتمان انقلاب اسلامی، و معارف اسلام و اهل‌بیت‌(ع) فرصت‌هایی است که باید آنها را تحکیم کنیم. راه ما در مخاطرات پیش رو، راه سنگینی است، این یک عطف تمدنی در تاریخ منطقه و تاریخ بشر است. اگر این گفتمان بماند، آفاقش به سمت ظهور حضرت ولی عصر (عج) است. بسیاری از طمع ها از بین خواهد رفت.

وی افزود: پایداری، تاب آوری، مقاومت، هوشیاری، وحدت، انسجام، آشکارسازی و تأکید بر مبانی و نظریه انقلاب اسلامی، ایستادگی در برابر استکبار، مبتلا نشدن به وادادگی، تبیین و روایت گری درست، تقویت مبانی معرفتی و ایمان، ارتباط قوی تر با مردم و جوانان و جذب فعالتر، راه پیش روی ما است.

آیت‌الله اعرافی پیام این اجلاسیه را تجدید عهد و میثاق با حضرت ولی عصر (عج)، حضرت ثامن الحجج (ع)، امام بزرگوار (ره)، رهبری معظم، مراجع تقلید، شهدای عالیقدر و ملت بزرگ ایران و اعلام آمادگی در صحنه عنوان کرد و اظهارداشت: این اراده ها، این حضور در صحنه ها، آینده را تأمین کرده و مشکلات را کنار خواهد زد.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه با اشاره به نکاتی در ارتباط با مدیریت نیز اظهار داشت: مدیر موفق کسی است که افزون بر شرایط پایه علمی و مهارتی، از قدرت شناخت موقعیت و محیط بیرونی و درونی، اوضاع و احوال و نیازها، هوشمندی و نگاهی به رسالت برخوردار باشد تا بتواند تغییرات مناسب به سمت اهداف بر اساس شناخت درست و سریع محیط انجام دهد.

وی «قدرت هماهنگ سازی منابع مادی و منابع انسانی در راستای اهداف» را مولفه دوم مدیر موفق عنوان کرد و افزود: سومین مولفه، «توانایی برانگیختن انگیزه، احساس و هیجان» است؛ پیشرفت نیاز به حس، هیجان، نشاط و انگیزه دارد. مدیر باید در

کنار مسائل فکری و محتوایی، در مواقع حضور درمدرسه و گفت و گو با طلاب و اساتید و در محیط های دیگر، این توانایی را داشته باشد و وجود او شور انگیز، حرکت آفرین و نشاط بخش باشد.

مدیر حوزه‌های علمیه «داشتن منطق، تئوری و نظریه» و «قدرت زنجیره سازی نیروها، تیم و گروه سازی برای پیشبرد کارها» را مولفه چهارم و پنجم یک مدیر موفق دانست و بیان کرد: ششمین مولفه «رویکرد جامع و متوازن به همه مأموریت ها بدون کاریکاتوری شدن» است؛ یعنی مدیر در مدرسه، در کنار لحاظ (پشتیبانی، آموزش، پژوهش، تبلیغ، تهذیب و روابط بین الملل)، بتواند منظومه را کامل و متوازن نگاه کرده و اولویت ها را در نظر بگیرد. رسالت اول مدیران، تربیت انسان عالم است که پیوست آن تربیت، توانایی جامعیت، توازن و اولویت است.

وی افزود: «انضباط ذهنی و نظم رفتاری»، «تحمل بالای فشارها و اصلاح امور»، «تقسیم درست وظایف و جمع میان کارهای کوچک و بزرگ» و «شناخت بحران های حوزه و روحانیت و توان معالجه آنها» از دیگر مولفه های یک مدیر موفق است.

باید با تسلط بر هوش مصنوعی، به سمت بکارگیری آن برای پیشبرد اهداف، علوم اسلامی و حوزه های مختلف آموزشی و تبلیغ حرکت کنیم

آیت‌الله اعرافی با اشاره به اینکه هوش مصنوعی امتیازات و آسیب هایی دارد و آینده بشر تحت تأثیر این تحول بزرگ است، تأکید کرد: اقداماتی برای کاربست هوش مصنوعی در علوم اسلامی را شروع کردیم که در حال پیشرفت هستند. ما باید با تسلط بر هوش مصنوعی، به سمت بکارگیری آن برای پیشبرد اهدافمان و پیشبرد علوم اسلامی و حوزه های مختلف آموزشی و تبلیغی حرکت کنیم.

