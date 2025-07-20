۱۳ مرداد تا ۲۶ مرداد شروع و پایان رسمی عملیات اجرایی مدیریت اعزام زوار اربعین ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ستاد مرکزی اربعین حسینی(ع) با صدور اطلاعیه شماره یک خود اعلام کرد که۱۳ مرداد لغایت ۲۶ مرداد شروع و پایان رسمی عملیات اجرایی مدیریت اعزام زوار اربعین ۱۴۰۴ است.

متن اطلاعیه شماره یک ستاد مرکزی اربعین ۱۴۰۴ به شرح زیر است:

«اِنّا عَلی العَهد»

بسمه تعالی

به اطلاع ملت عزیز و محبان اهل بیت(علیهم السلام) و تمامی متقاضیان سفر اربعین حسینی می‌رساند:

۱- ستاد مرکزی اربعین در سال ۱۴۰۴ تدابیر خود را با در نظر داشتن ۵ هدف اصلیِ تامینِ:

امنیت

سهولت

سلامت

معنویت

عزت

برای زائرین محترم اربعین برنامه ریزی نموده و برای موفقیت در عمل به اهداف خود، با شعار: «اِنّا عَلی العَهد» و بر اساس زمانبندی اعلامی به شرح ذیل آغاز خواهد نمود، لذا از تمامی متقاضیان گرامی سفر اربعین حسینی توجه به توصیه‌های این ستاد را تقاضامند است.

۲- برنامه زمانبندی عملیات اجرایی ستاد مرکزی اربعین:

آغاز ثبت نام داوطلبین شرکت در مراسم معنوی اربعین ۱۴۰۴ در سامانه «سماح» با آدرس الکترونیکی: www.samah.haj.ir از تاریخ « ۲۷ / ۴ / ۱۴۰۴ » اعلام می‌گردد.

پوشش بیمه ای اربعین ۱۴۰۴ توسط شرکت بیمه معلم و در مدت زمان یکم لغایت سی ام ماه صفر معتبر می باشد.

آغاز ارائه خدمات ستاد مرکزی اربعین به صورت محدود از پنجم ماه صفر مصادف با هشتم مردادماه خواهد بود.

شروع و پایان رسمی عملیات اجرایی مدیریت اعزام زوار توسط ستاد مرکزی اربعین از دهم ماه صفر لغایت بیست سوم ماه صفر (۱۳ مرداد لغایت ۲۶ مرداد ماه) اعلام می‌گردد.

۳- سفر اربعین یک سفر زیارتی و خارجی محسوب می گردد لذا مستلزم رعایت برخی اصول با توجه به مقررات تردد مرزی می باشد. بنابراین متقاضیان برای عزیمت به کشور عراق و شرکت در این مراسم بین المللی، می بایست بر اساس قوانین دو کشور اقدام به سفر نمایند.

۴- برای رفاه حال هم میهنان عزیز و محبان اهل بیت(علیهم السلام)، و توافقات صورت پذیرفته با مسئولین کشور عراق، زائرین ایرانی برای شرکت در مراسم اربعین حسینی(ع) صرفاً می توانند با در دست داشتن گذرنامه بین المللی (دارای حداقل ۶ ماه اعتبار) یا گذرنامه زیارتی که بر اساس ضوابط اداره گذرنامه فراجا و در سامانه سخا و اپلیکیشن پلیس من ارائه می گردد، اقدام و سپس به مبادی خروجی کشور مراجعه و عازم کشور عراق گردند.

۵- از آنجا که پیش بینی خدمات مناسب رفاهی، دریافت ارز زیارتی اربعین، حمل و نقلی، بیمه ای و ... برای زوار اربعین، مستلزم ثبت نام در سامانه سماح می باشد، لذا ارائه خدمات موصوف مشروط به ثبت نام زائران و متقاضیان در سامانه سماح می‌باشد.

۶- توجه به توصیه های مندرج در سامانه سماح برای تمامی متقاضیان شرکت در مراسم اربعین، مورد تاکید ستاد مرکزی اربعین می‌باشد.

۷- ثبت نام در سامانه سماح با پرداخت حق بیمه، و پس از دریافت تاییدیه (کد رهگیری)، بیمه نامه و کارت شناسایی زائر، پایان یافته و ثبت نام کننده برابر تاریخ اعلامی سفر، می تواند از خدمات مورد نیاز بهره‌مند گردد.

..................................

پایان پیام/ 167