  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران

فراخوان نیروی خیّر فنی تأسیسات برودتی برای حرم های مطهر در نجف و کربلا

۲۹ تیر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۱
کد خبر: 1709848
فراخوان نیروی خیّر فنی تأسیسات برودتی برای حرم های مطهر در نجف و کربلا

ستادهای مستقر در حرم‌های مطهر نجف و کربلا به دنبال جذب نیروی فنی داوطلب برای سرویس و نگهداری تأسیسات برودتی هستند. افراد با حداکثر سن ۶۰ سال و شرایط لازم می‌توانند تا ۱ مرداد ۱۴۰۴ برای ثبت‌نام به دفاتر مربوطه مراجعه کنند. حضور در این برنامه به صورت کاملاً داوطلبانه و برای مدت ۲۰ روز خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به اعلام ستادهای مستقر در حرم های مطهر نجف و کربلا به منظور سرویس و نگهداری تأسیسات برودتی حرم های مطهر نیازمند به نیروی فنی متبرع با تخصص سرویس و تعمیرات تأسیسات برودتی است.

شرایط لازم:

۱-حداکثر سن ۶۰ سال تمام و از سلامت کامل و توان جسمی برخوردار باشد .

۲- جهت ثبت نام به دفاتر ستاد توسعه وبازسازی عتبات شهرستان‌های استان خوزستان مراجعه گردد و یا با ارسال پیام به شماره ۰۹۱۶۹۴۰۳۰۰۷.

۳- حضور افراد کاملاً به صورت تبرعی (افتخاری) می‌باشد و مدت حضور ۲۰ روز است فقط اسکان و تغذیه و ایاب و ذهاب به عهده ستاد می‌باشد.

۴- مدارک لازم اصل گذرنامه با مدت اعتبار باقی مانده حداقل ۸ ماه - اصل شناسنامه و کارت ملی - دو قطعه عکس ۳*۴ - گواهی و یا رزومه معتبر برای اثبات دارا بودن تخصص فنی .

۵- مهلت مراجعه و ثبت نام تا روز چهارشنبه ۱ مرداد۱۴۰۴ می‌باشد .

۶- تاریخ اعزام متعاقباً اعلام می‌گردد .

..............................

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha