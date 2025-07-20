فراخوان نیروی خیّر فنی تأسیسات برودتی برای حرم های مطهر در نجف و کربلا

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به اعلام ستادهای مستقر در حرم های مطهر نجف و کربلا به منظور سرویس و نگهداری تأسیسات برودتی حرم های مطهر نیازمند به نیروی فنی متبرع با تخصص سرویس و تعمیرات تأسیسات برودتی است.
شرایط لازم:
۱-حداکثر سن ۶۰ سال تمام و از سلامت کامل و توان جسمی برخوردار باشد .
۲- جهت ثبت نام به دفاتر ستاد توسعه وبازسازی عتبات شهرستانهای استان خوزستان مراجعه گردد و یا با ارسال پیام به شماره ۰۹۱۶۹۴۰۳۰۰۷.
۳- حضور افراد کاملاً به صورت تبرعی (افتخاری) میباشد و مدت حضور ۲۰ روز است فقط اسکان و تغذیه و ایاب و ذهاب به عهده ستاد میباشد.
۴- مدارک لازم اصل گذرنامه با مدت اعتبار باقی مانده حداقل ۸ ماه - اصل شناسنامه و کارت ملی - دو قطعه عکس ۳*۴ - گواهی و یا رزومه معتبر برای اثبات دارا بودن تخصص فنی .
۵- مهلت مراجعه و ثبت نام تا روز چهارشنبه ۱ مرداد۱۴۰۴ میباشد .
۶- تاریخ اعزام متعاقباً اعلام میگردد .
