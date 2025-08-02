هزینه سفر حج عمره اعلام شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ علیرضا بیات، رئیس سازمان حج امروز در حاشیه بازدید از دفتر فناوری اطلاعات سازمان حج در خصوص آغاز فرایند ثبت نام عمره ۱۴۰۴ گفت: از ساعت ۱۰ صبح نامنویسی سفر عمره آغاز شد و در ساعتهای اولیه حدود ۲ هزار نفر از هموطنان ثبت نام خود را با موفقیت انجام دادند.
رئیس سازمان حج با اشاره به شروع اعزامها از ابتدای شهریور ماه تاکید کرد: متقاضیانی که فرزند محصّل دارند میتوانند در پایان تابستان و پیش از شروع سال تحصیلی به سرزمین وحی مشرّف شوند.
بیات در خصوص هزینه سفر عمره در سال جاری نیز گفت: با توجه به نرخ ارز، پرواز، اسکان و تغذیه در سال ۱۴۰۴ مبلغی بین ۶۴ تا ۶۶ میلیون تومان برای عمره مفرده تعیین شده است و تلاش میکنیم بهترین خدمات ممکن را به زائران سرزمین وحی ارائه دهیم.
