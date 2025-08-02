  1. صفحه اصلی
هزینه سفر حج عمره اعلام شد

۱۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۹:۳۷
رئیس سازمان حج و زیارت با اعلام ثبت نام دو هزار نفر از ودیعه گذاران عمره ۱۴۰۴ طی ساعات اولیه، هزینه تشرف به سرزمین وحی در سال جاری را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علیرضا بیات، رئیس سازمان حج امروز در حاشیه بازدید از دفتر فناوری اطلاعات سازمان حج در خصوص آغاز فرایند ثبت نام عمره ۱۴۰۴ گفت: از ساعت ۱۰ صبح نام‌نویسی سفر عمره آغاز شد و در ساعت‌های اولیه حدود ۲ هزار نفر از هموطنان ثبت نام خود را با موفقیت انجام دادند.

رئیس سازمان حج با اشاره به شروع اعزام‌ها از ابتدای شهریور ماه تاکید کرد: متقاضیانی که فرزند محصّل دارند می‌توانند در پایان تابستان و پیش از شروع سال تحصیلی به سرزمین وحی مشرّف شوند.

بیات در خصوص هزینه سفر عمره در سال جاری نیز گفت: با توجه به نرخ ارز، پرواز، اسکان و تغذیه در سال ۱۴۰۴ مبلغی بین ۶۴ تا ۶۶ میلیون تومان برای عمره مفرده تعیین شده است و تلاش می‌کنیم بهترین خدمات ممکن را به زائران سرزمین وحی ارائه دهیم.

