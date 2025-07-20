به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع خبری گزارش دادند که هزاران شهروند اردنی در محکومیت محاصره و گرسنگی دادن ساکنان نوار غزه تظاهرات کرده‎اند.

هزاران شهروند اردنی با برگزاری تظاهرات در محله الطفایله در پایتخت این کشور، سیاست‌های رژیم صهیونیستی در کشتار و گرسنگی دادن ساکنان نوار غزه را محکوم کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات، آمادگی کامل خود را برای حضور نظامی و کمک به ساکنان غزه اعلام کردند.

تظاهرات کنندگان همچنین از دولت‌های عربی و اسلامی خواستند تا به وظیفه دینی، اخلاقی و انسانی خود در قبال ملت فلسطین عمل کنند.

