به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع خبری گزارش دادند که هزاران شهروند اردنی در محکومیت محاصره و گرسنگی دادن ساکنان نوار غزه تظاهرات کردهاند.
هزاران شهروند اردنی با برگزاری تظاهرات در محله الطفایله در پایتخت این کشور، سیاستهای رژیم صهیونیستی در کشتار و گرسنگی دادن ساکنان نوار غزه را محکوم کردند.
شرکت کنندگان در این تظاهرات، آمادگی کامل خود را برای حضور نظامی و کمک به ساکنان غزه اعلام کردند.
تظاهرات کنندگان همچنین از دولتهای عربی و اسلامی خواستند تا به وظیفه دینی، اخلاقی و انسانی خود در قبال ملت فلسطین عمل کنند.
