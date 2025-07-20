به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ولید جنبلاط، رهبر برجسته دروزیها در لبنان و رئیس پیشین حزب سوسیالیست ترقیخواه، بر پایبندی به بیانیه صادرشده در نشست فوقالعاده در دار طایفه موحدین دروز و آتشبس در سویدا برای آغاز مراحل بعدی تاکید کرد.
وی با تاکید بر ضرورت آغاز گفتوگو میان تمامی اجزا و طیفهای دینی، سیاسی و طایفهای با نظارت دولت سوریه، افزود که «راهحل سیاسی جامع، تنها مسیر برای حفظ اقتدار دولت سوریه و پاسخگویی به مطالبات مشروع مردم جبلالعرب است».
جنبلاط همچنین هرگونه درخواست حمایت یا دخالت بینالمللی یا اسرائیلی درباره سویدا را محکوم کرد و گفت: «اینگونه پیشنهادها، تعرض به حاکمیت سوریه و تاریخ ملی و عربی سویدا محسوب میشود».
وی خواستار پایان تنشها، رفع محاصره از مناطق آسیبدیده و تلاش جدی برای جلوگیری از تشدید بحران شد و تصریح کرد: «دروزیهای سوریه بخش جداییناپذیر از بافت ملی و عربی کشور هستند و نباید آنها را از هویت عربیشان جدا کرد یا بهعنوان گروهی منزوی از محیط طبیعیشان تلقی کرد».
جنبلاط روز جمعه نیز در گفتوگویی اختصاصی با شبکه «فرانس ۲۴» درباره حوادث هفته اخیر در جنوب سوریه و دخالت اسرائیل در آن هشدار داده بود: «ما هرگونه حمایت خارجی را رد میکنیم و معتقدیم که دخالتهای اسرائیل فقط به شعلهور کردن تنشها دامن میزند. اسرائیل از هیچ کس محافظت نمیکند، بلکه از همه برای منافع خاص خود استفاده میکند و هدفش قرار دادن دروزیها در تقابل با دیگر گروههای سوری است».
