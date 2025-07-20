به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از «صوت المسیح الحر»، بر اساس گزارش‌های اولیه، حوالی عصر روز گذشته گروهی مسلح با حمله به منزل کشیش خالد مزهر در یکی از محله‌های مرکزی سویدا، بیش از ۲۰ نفر از اعضای خانواده وی را هدف قرار دادند. در این حمله نخستین نفر «خالد مزهر»، کشیش کلیسای انجیلی «راعی صالح»، و سپس پدر و مادر، برادران و خواهران و برخی از فرزندان او کشته شدند.

خالد مزهر که اصالتاً دروزی‌تبار بود، چند سال پیش همراه خانواده خود به دین مسیحیت گرویده و مدیریت کلیسای انجیلی سویدا را بر عهده داشت. وی به‌واسطه پروژه‌های خیرخواهانه و تلاش برای تقویت همبستگی میان مسیحیان و سایر اقشار جامعه، چهره‌ای محبوب و نماد تسامح و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز در شهر شناخته می‌شد.

تاکنون هیچ نهاد رسمی—نه از سوی دولت سوریه و نه کلیسای انجیلی—اطلاعاتی دربارهٔ جزئیات بیشتر حادثه، هویت مهاجمان یا انگیزه آنان ارائه نکرده است.

از سوی دیگر، نورالدین البابا، سخنگوی وزارت کشور سوریه، با اشاره به توافق آتش‌بس اخیر، اعلام کرد که نیروهای دولتی توانسته‌اند تمامی مبارزان عشایر را از داخل شهر سویدا خارج کنند و درگیری‌ها در محله‌های این شهر را متوقف سازند.

این اقدام پس از استقرار نیروهای امنیتی در شمال و غرب استان صورت گرفت. پیش‌تر نیز دولت سوریه حضور نیروهای امنیتی در مناطق جنوبی این استان را برای برقراری ثبات پس از یک هفته تنش میان اعضای طایفه دروزی و عشایر بدوی تأیید کرده بود.

