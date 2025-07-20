  1. صفحه اصلی
جزئیات توافق آتش‌بس در سویدا + بندهای توافقنامه

۲۹ تیر ۱۴۰۴ - ۱۹:۲۱
کد خبر: 1709853
منابع رسانه‌ای جزئیات توافق آتش بس در استان سویدا سوریه را اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  به نقل از اسپوتنیک، منابع رسانه‌ای جزئیات توافق آتش بس در استان سویدا سوریه را اعلام کردند.

جزئیات توافق مذکور عبارتند از:

  • اعمال ساختارهای اداری و امنیتی حکومت جولانی در استان.
  • ادغام جنگجویان گروه‌های مسلح محلی در نیروهای امنیتی و وزارت دفاع، و واگذاری وظایف حفظ نظم به آن‌ها به همراه سایر واحدها.
  • تحویل سلاح‌های سنگین و متوسط توسط بدوی‌ها و دروزی‌ها.
  • مشارکت دروزی‌ها در آینده سیاسی کشور در مرحله بعدی.
  • امکان سفر امن به خارج از کشور برای کسانی که توافق را نمی‌خواهند.
  • پاسخگویی به تخلفات از هر دو طرف طبق قانون.
  • مشارکت دادن جنگجویان گروه‌های محلی با همکاری سایر واحدها برای تأمین امنیت در استان.

