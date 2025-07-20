به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از اسپوتنیک، منابع رسانه‌ای جزئیات توافق آتش بس در استان سویدا سوریه را اعلام کردند.

جزئیات توافق مذکور عبارتند از:

اعمال ساختارهای اداری و امنیتی حکومت جولانی در استان.

ادغام جنگجویان گروه‌های مسلح محلی در نیروهای امنیتی و وزارت دفاع، و واگذاری وظایف حفظ نظم به آن‌ها به همراه سایر واحدها.

تحویل سلاح‌های سنگین و متوسط توسط بدوی‌ها و دروزی‌ها.

مشارکت دروزی‌ها در آینده سیاسی کشور در مرحله بعدی.

امکان سفر امن به خارج از کشور برای کسانی که توافق را نمی‌خواهند.

پاسخگویی به تخلفات از هر دو طرف طبق قانون.

مشارکت دادن جنگجویان گروه‌های محلی با همکاری سایر واحدها برای تأمین امنیت در استان.

..............................

پایان پیام/