به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از اسپوتنیک، منابع رسانهای جزئیات توافق آتش بس در استان سویدا سوریه را اعلام کردند.
جزئیات توافق مذکور عبارتند از:
- اعمال ساختارهای اداری و امنیتی حکومت جولانی در استان.
- ادغام جنگجویان گروههای مسلح محلی در نیروهای امنیتی و وزارت دفاع، و واگذاری وظایف حفظ نظم به آنها به همراه سایر واحدها.
- تحویل سلاحهای سنگین و متوسط توسط بدویها و دروزیها.
- مشارکت دروزیها در آینده سیاسی کشور در مرحله بعدی.
- امکان سفر امن به خارج از کشور برای کسانی که توافق را نمیخواهند.
- پاسخگویی به تخلفات از هر دو طرف طبق قانون.
- مشارکت دادن جنگجویان گروههای محلی با همکاری سایر واحدها برای تأمین امنیت در استان.
