افزایش شمار قربانیان در استان سویدا سوریه به ۹۴۰ نفر + جزئیات آمار

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هفته گذشته، استان سویدا در جنوب سوریه شاهد یکی از خونینترین درگیریهای میان شبهنظامیان گروههای دروزی، عشایر عرب سنی و نیروهای امنیتی دولت موقت بود. مرگ و میر گسترده قربانیان، از جمله دهها اعدامهای فراقضایی، منطقه را در وضعیت اضطراری انسانی قرار داد.
در تاریخ ۱۶ ژوئیه، کشمکشها پس از نخستین درگیریهای مسلحانه میان عشایر بدوی و نیروهای دروزی آغاز شد. طی چهار روز اول، بیش از ۵۰۰ نفر کشته شدند، از جمله غیرنظامیان که برخی بر اساس اسناد، اعدامهای عینی شده بودند .
در پی تشدید بحران، دولت موقت سوریه اعلام آتشبس کرد و نیروهای امنیتی وارد سویدا شدند؛ با این حال، درگیریها متوقف نشد و گزارشها حاکی از ادامه خشونتها و افزایش شمار قربانیان تا ۷۱۸ نفر بود؛ از جمله بیش از ۱۶۵ غیرنظامی و ۱۴۶ مبارز دروزی که گفته میشود برخی بر اساس اسناد، بهصورت فراقضایی کشته شدند.
بر اساس گزارش جدید «مرکز دیده بان حقوق بشر سوریه»
در حوادث خونین استان سویدا ،
از زمان شروع درگیریها در حدود هفت روز پیش،
شمار کشتهشدگان به ۹۴۰ نفر رسیده است.
شامل :
۳۲۶ مبارز دروزی،
۲۶۲ غیرنظامی دروزی (شامل ۱۸۲ مورد اعدام فراقضایی)،
۳۱۲ نیروی امنیتی
و ۲۱ عضو عشایر بدوی (۳ نفر از آنان توسط نیروهای دروزی اعدام شدهاند).
این درگیریها با تقابل در ابتدا میان عشایر سنی بدوی و گروههای مسلح دروزی شکل گرفت، اما پس از آن، درگیریها به سرعت دامنه وسیعتری یافت و نیروهای امنیتی دولت موقت سوریه هم وارد موضوع شدند. طبق گزارشها، استان سویدا بهسرعت به منطقهای بحرانی و انسانی تبدیل شد که بیمارستانها بهویژه بیمارستان ملی سویدا از پذیرش توده وسیع اجساد عاجز بودند و شمار قابلتوجهی از خانوادهها قربانی اعدامهای جمعی شدهاند .
در واکنش به این بحران، دولت موقت سوریه شنبه (۱۹ ژوئیه) اعلام کرد که نیروهای امنیتی خود را برای اعمال آتشبس و تأمین آرامش وارد منطقه میکند. همچنین اعلام شد که میانجیگریهایی با حضور کشورهای منطقهای همچون ترکیه، اردن و ایالات متحده انجام گرفته و توافق آتشبس میان سوریه و اسرائیل نیز از طریق میانجیگری آمریکا برقرار شده است .
با این حال، علیرغم این اقدامات، درگیریها ادامه داشت و ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل نیز با حملات هوایی به مواضع دولت سوریه در سویدا و دمشق، بهانه خود را مبنی بر «حفاظت از اقلیت دروز» اعلام کرد . این موضوع، علاوه بر تشدید تنشها، منجر به واکنش قویتر در سطح داخلی و بینالمللی درخصوص نقض حقوق بشر و خشونتهای قومیتی شد.
وضعیت بهطور مستمر در حال تغییر است؛ درگیریها همچنان ادامه دارد و قطعناپذیر بودن آن، ابعاد انسانی و جامعهشناختی عمیقی بر جای میگذارد. دانشگاهیان، نهادهای حقوق بشری و جامعه بینالملل خواستار رسیدگی فوری و تضمین امنیت برای غیرنظامیان در این منطقه شدهاند. انتشار این گزارشها، توجه تازهای نسبت به تهدیدات تازه علیه اقلیتهای مذهبی و قومی در سوریه برانگیخته است.
..............................
پایان پیام/
نظر شما