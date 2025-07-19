  1. صفحه اصلی
افزایش شمار قربانیان در استان سویدا سوریه به ۹۴۰ نفر + جزئیات آمار

۲۸ تیر ۱۴۰۴ - ۱۷:۵۵
بر اساس گزارش جدید «مرکز دیده بان حقوق بشر سوریه»، تعداد جان‌باختگان در استان سویدا، مرکز اقلیت دروزی، در پی هفت روز درگیری به ۹۴۰ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هفته گذشته، استان سویدا در جنوب سوریه شاهد یکی از خونین‌ترین درگیری‌های میان شبه‌نظامیان گروه‌های دروزی، عشایر عرب سنی و نیروهای امنیتی دولت موقت بود. مرگ و میر گسترده قربانیان، از جمله ده‌ها اعدام‌های فراقضایی، منطقه را در وضعیت اضطراری انسانی قرار داد.

در تاریخ ۱۶ ژوئیه، کشمکش‌ها پس از نخستین درگیری‌های مسلحانه میان عشایر بدوی و نیروهای دروزی آغاز شد. طی چهار روز اول، بیش از ۵۰۰ نفر کشته شدند، از جمله غیرنظامیان که برخی بر اساس اسناد، اعدام‌های عینی شده بودند .

در پی تشدید بحران، دولت موقت سوریه اعلام آتش‌بس کرد و نیروهای امنیتی وارد سویدا  شدند؛ با این حال، درگیری‌ها متوقف نشد و گزارش‌ها حاکی از ادامه خشونت‌ها و افزایش شمار قربانیان تا ۷۱۸ نفر بود؛ از جمله بیش از ۱۶۵ غیرنظامی و ۱۴۶ مبارز دروزی که گفته می‌شود برخی بر اساس اسناد، به‌صورت فراقضایی کشته شدند.

بر اساس گزارش جدید «مرکز دیده بان حقوق بشر سوریه»
در حوادث خونین استان سویدا ،
از زمان شروع درگیری‌ها در حدود هفت روز پیش،
شمار کشته‌شدگان به ۹۴۰ نفر رسیده است.

شامل : 
۳۲۶ مبارز دروزی،
۲۶۲ غیرنظامی دروزی (شامل ۱۸۲ مورد اعدام فراقضایی)،
۳۱۲ نیروی امنیتی
و ۲۱ عضو عشایر بدوی (۳ نفر از آنان توسط نیروهای دروزی اعدام شده‌اند).

این درگیری‌ها با تقابل در ابتدا میان عشایر سنی بدوی و گروه‌های مسلح دروزی شکل گرفت، اما پس از آن، درگیری‌ها به سرعت دامنه وسیع‌تری یافت و نیروهای امنیتی دولت موقت سوریه هم وارد موضوع شدند. طبق گزارش‌ها، استان سویدا به‌سرعت به منطقه‌ای بحرانی و انسانی تبدیل شد که بیمارستان‌ها به‌ویژه بیمارستان ملی سویدا از پذیرش توده وسیع اجساد عاجز بودند و شمار قابل‌توجهی از خانواده‌ها قربانی اعدام‌های جمعی شده‌اند .

در واکنش به این بحران، دولت موقت سوریه شنبه (۱۹ ژوئیه) اعلام کرد که نیروهای امنیتی خود را برای اعمال آتش‌بس و تأمین آرامش وارد منطقه می‌کند. همچنین اعلام شد که میانجی‌گری‌هایی با حضور کشورهای منطقه‌ای همچون ترکیه، اردن و ایالات متحده انجام گرفته و توافق آتش‌بس میان سوریه و اسرائیل نیز از طریق میانجی‌گری آمریکا برقرار شده است .

با این حال، علی‌رغم این اقدامات، درگیری‌ها ادامه داشت و ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل نیز با حملات هوایی به مواضع دولت سوریه در سویدا و دمشق، بهانه خود را مبنی بر «حفاظت از اقلیت دروز» اعلام کرد . این موضوع، علاوه بر تشدید تنش‌ها، منجر به واکنش قوی‌تر در سطح داخلی و بین‌المللی درخصوص نقض حقوق بشر و خشونت‌های قومیتی شد.

وضعیت به‌طور مستمر در حال تغییر است؛ درگیری‌ها همچنان ادامه دارد و قطع‌ناپذیر بودن آن، ابعاد انسانی و جامعه‌شناختی عمیقی بر جای می‌گذارد. دانشگاهیان، نهادهای حقوق بشری و جامعه بین‌الملل خواستار رسیدگی فوری و تضمین امنیت برای غیرنظامیان در این منطقه شده‌اند. انتشار این گزارش‌ها، توجه تازه‌ای نسبت به تهدیدات تازه علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی در سوریه برانگیخته است.

