برگزاری سیزدهمین همایش سالانه فقه اسلامی در بیرمنگام با تمرکز بر عقلانیت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سیزدهمین همایش سالانه گروه مطالعات حقوق اسلامی مؤسسه المهدی در بیرمنگام با عنوان «عقل و عقلانیت در نظریه‌ها و قوانین فقه اسلامی» برگزار شد.

این همایش در چارچوب سلسله‌همایش‌های «مسائل معاصر فقهی» در روزهای پنج‌شنبه و جمعه، ۱۷ و ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۵ (۲۶ و ۲۷ تیرماه ۱۴۰۴) برگزار گردید و شماری از پژوهشگران معاصر در آن حضور یافتند.

مجموعه مقالات این همایش، در آینده‌ای نزدیک به صورت کتابی مشترک با همکاری انتشارات بریل در کشور هلند منتشر خواهد شد.

شماری از شرکت‌کنندگان در همایش، دکتر عبدالکریم سروش، دکتر دوین استیوارت (آمریکا)، دکتر مریم العطار (اردن)، دکتر اولیور لمان (ایالات متحده آمریکا)، دکتر ابوالقاسم فنایی و ... بودند.

