به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بیست و نهمین کرسی علمی ترویجی با عنوان «بازخوانی تحلیلی حدیث غدیر و دلالت‌های آن از دیدگاه زیدیه» روز دوشنبه، ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۴، در جامعه المصطفی العالمیه، نمایندگی خراسان برگزار می‌شود.

در این نشست علمی که از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۳۰ صبح ادامه خواهد داشت، حجت‌الاسلام صفدر رجب‌زاده، پژوهشگر همکار پژوهشکده بین المللی امام رضا (ع)، به عنوان ارائه دهنده حضور خواهد داشت.

همچنین، حجت‌الاسلام محمد غفوری‌نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب، و حجت الاسلام جواد رقوی، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه، به عنوان ناقد در این کرسی علمی به ایراد سخن خواهند پرداخت.

مدیریت این کرسی علمی را حجت‌الاسلام مجید فاطمی‌نژاد، مدیر گروه جریان شناسی فکری فرهنگی جهان پژوهشکده بین المللی امام رضا (ع)، بر عهده دارد.

علاقه‌مندان به حضور در این کرسی علمی می‌توانند از طریق این لینک به صورت آنلاین شرکت نمایند.

این رویداد علمی توسط پژوهشکده بین‌المللی امام رضا علیه‌السلام برگزار می‌شود.

