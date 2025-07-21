در پی شدت گرما، استان قم چهارشنبه اول مرداد تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ استانداری قم در اطلاعیه‌ای نوشت به اطلاع عموم هم استانی‌های شریف استان قم می‌رسد:

با عنایت به افزایش کم‌سابقه دمای هوا و به‌منظور صرفه‌جویی در مصرف برق، ساعات کاری ادارات و بانک‌های استان قم در روز سه‌شنبه ۳۱ تیرماه از ساعت ۶ الی ۱۱ خواهد بود.

همچنین تمامی ادارات و بانک‌های استان قم، به استثنای دستگاه‌ها و نهادهای خدمات‌رسان، در روز چهارشنبه اول مردادماه ۱۴۰۴ تعطیل خواهند بود.

بدیهی است این مصوبه شامل دستگاه‌های خدمات‌رسان، دستگاه‌های عملیاتی، نیروهای نظامی و انتظامی، مراکز درمانی و بخش‌های بیمارستانی نبوده و فعالیت این مراکز طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.

از هم استانی‌های عزیز درخواست می‌شود با رعایت الگوهای مصرف انرژی، در مدیریت بهینه مصرف برق همکاری لازم را به عمل آورند.

اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری قم ( تاریخ انتشار اطلاعیه : ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۴)