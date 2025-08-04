استان تهران چهارشنبه تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدصادق معتمدیان، شامگاه دوشنبه، در جمع خبرنگاران گفت: در پی افزایش دما و ضرورت بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی، فعالیت دستگاه‌های اجرایی در استان تهران چهارشنبه ١٥ مرداد ماه تعطیل اعلام می‌شود.

استاندار تهران از تعطیلی فعالیت کلیه دستگاه‌های اجرایی، آموزشگاه‌ها، مدارس، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها در سراسر استان تهران در روز چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه خبر داد و افزود: پیرو درخواست وزارت نیرو در پی افزایش دما و ضرورت بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی در حوزه‌های مصرفی آب و برق و تصمیم کارگروه بهینه سازی انرژی استان تهران روز چهارشنبه ۱۵ مردادماه فعالیت کلیه دستگاه‌های اجرایی، آموزشگاه‌ها، مدارس، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها در سراسر استان تهران تعطیل اعلام می‌شود.

وی گفت: واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات‌رسان، و مراکز امدادی و درمانی تعطیل نخواهند بود.

معتمدیان با اشاره به فعالیت بانک‌ها به صورت کشیک در استان تهران افزود: شعب لازم بانک‌ها به صورت کشیک به منظور خدمت رسانی به عموم مردم عزیز دایر خواهند بود.

استاندار تهران در پایان از همراهی مردم استان در توجه به صرفه‌جویی قدردانی کرده و گفت: امیدواریم با همراهی مردم شاهد کاهش ناترازی‌های انرژی و مدیریت مصرف در حوزه‌های آب و برق باشیم.

