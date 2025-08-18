به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سومین مرحله از سلسله نشست های رسانه ای «برای قم» ظهر امروز دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ با حضور دکتر «مرتضی حیدری» سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری قم در سالن جلسات امام جواد(ع) در استانداری قم، برگزار شد.

مرتضی حیدری با اشاره به حضور گسترده اتباع کشورهای خارجی در استان قم اظهار کرد: حدود ۲۳۰ هزار نفر اتباع خارجی از ۱۲۰ کشور در استان قم سکونت دارند که ۱۵۸ هزار نفر از این اتباع دارای مجوز اقامت قانونی هستند. مردم کشور افغانستان همسایه ما هستند که در دین با آنها اشتراکاتی داریم، اما اتباع غیرمجاز باید استان قم را ترک کنند. در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۸ هزار و ۷۰۰ نفر از اتباع غیرمجاز از استان اخراج شدند و ۱۲ هزار و ۹۷۳ نفر از اتباع غیرمجاز نیز به صورت خود معروف، قم را ترک کردند و به کشور خود بازگشتند. در مجموع در سال جاری ۳۱ هزار و ۶۷۳ نفر از اتباع غیرمجاز از استان قم رفتند و باید اتباع غیرمجاز باقی مانده تشویق شوند که به صورت خود معرف به کشور خود بازگردند.

وی ادامه داد: طرح بازگرداندن اتباع خارجی غیرمجاز ساکن استان قم به کشورشان، ادامه دارد. در اخراج این اتباع، ملاحظات انسانی را هم در دستور کار داریم. در این راستا اتباع خارجی دارای بیماری خاصی، اتباع دارای مشکل امنیتی با امارات اسلامی افغانستان، بانوان اتباع باردار و اتباع درگیر پیرونده های قضایی تا زمان به سرانجام رسیدن پرونده هایشان به کشور خود بازگردانده نمی شوند.

سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری قم با بیان این که حجاب جزو نهاد دین است، افزود: ما نمی توانیم به این امر بی توجه باشیم، اما باید توجه داشته باشیم که دشمن می خواهد بین مردم اختلاف ایجاد کند.

حیدری، افزایش ظرفیت تولید برق در استان قم را از رویکردهای استانداری قم دانست و تصریح کرد: یک نیروگاه برق خورشیدی با ظرفیت ۳۶ مگاوات در آینده نزدیک در استان قم افتتاح می شود. کسری برق استان حدود ۲۰۰ مگاوات است. مجوزهای تولید برق خورشیدی در استان قم به میزان ۲ هزار مگاوات صادر شده است.

سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری قم افزود: در سال جاری شاهد بهبود آمارهای امنیتی و انتظامی در استان قم بودیم در چهار ماهه ابتدای سال جاری نسبت به سال گذشته در استان قم شاهد کاهش ۳۱ درصدی سرقت های مهم، کاهش ۳۷ درصدی سرقت های خرد، کاهش ۶۸ درصدی شرارت، کاهش ۱۱ درصدی قاچاق سوخت و کاهش ۱۰ درصدی تصادفات درون شهری و البته افزایش ۱۰ درصدی تصادفات برون شهری بودیم. مبارزه با سرقت در استان قم بیشتر شده است و پایش تصویری در استان به صورت گسترده حتی در روستاهای توابع قم نیز برقرار می باشد.

علی اکبر زارعی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان قم نیز در این نشست با اشاره به وضعیت جرایم اتباع خارجی در استان قم اظهار کرد: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه هیچ کدام از اتباع خارجی ساکن استان به جرم جاسوسی بازداشت نشدند. اگر اتباع خارجی در استان قم اقدام به ارتکاب جرم هایی از جمله در زمینه سرقت و مواد مخدر کنند مجوز اقامت آنها و خانواده هایشان باطل و به کشور خود بازگرذدانده می شوند. این برخورد شامل ارتکاب بی حجابی از سوی اتباع خارجی در قم نیز می گردد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸