حکام کشورهای اسلامی، به یاری مردم غزه برخیزید و به سکوت پایان دهید

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس درباره نسل‌کشی مردم غزه در اثر گرسنگی در فضای مجازی نوشت: حکام کشورهای اسلامی، به یاری مردم غزه برخیزید، محاصره را بشکنید و به سکوت و بی‌عملی پایان دهید.

در پیام رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است:

یا أیها المسلمون یا أهل العالم

تُرتکب الیوم أکبر إبادة جماعیة فی التاریخ المعاصر.

إنّ نظام الفصل العنصری الصهیونی المجرم عازم علی قتل جمیع أهالی غزة عبر التجویع.

أی‌ها الحکّام فی الدول الإسلامیة، هبّوا لنصرة أهل غزة، اکسروا الحصار وضعوا حدًّا للصمت والتقاعس.

ای مسلمانان!‌ای جهانیان!

بزرگترین نسل کشی تاریخ مدرن امروز در حال وقوع است.

رژیم جنایتکار آپارتاید صهیونیستی مصمم است تمام مردم غزه را از طریق گرسنگی بکشد.‌ای حکام کشورهای اسلامی به یاری مردم غزه برخیزید، محاصره را بشکنید و به سکوت و بی عملی پایان دهید.

پایان پیام/ ۲۱۸

