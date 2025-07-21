تولیت آستان قدس رضوی: کرامت مهاجران افغانستانی باید در همه احوال حفظ شود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین مروی، تولیت آستان قدس رضوی با حضور در جمع چهار هزار نفری مهاجران افغانستانی مقیم مشهد در حسینیه «هراتی‌ها» در شب شهادت امام سجاد علیه‌السلام (یکشنبه ۲۹ تیر) به ایراد سخن پرداخت.

حجت الاسلام و المسلمین مروی حفظ احترام و کرامت همه انسان‌ها و از جمله مهاجران افغانستانی را وظیفه‌ای دینی و انسانی دانست که ربطی به سیاست و قانون ندارد و تصریح کرد: اگر قانونی وجود دارد، بله باید اجرا شود، اما اجرای قانون نباید به معنای نادیده گرفتن احترام، شخصیت و حرمت افراد باشد.

تولیت آستان قدس رضوی برخوردهای نامناسب با مهاجرین، هرچند اندک را قابل قبول ندانست و تصریح کرد: آنچه که مورد اعتراض و انتقاد قرار می‌گیرد، بی‌احترامی در فرآیند اجرای قانون است. اگر قرار است قانونی اجرا شود، باید با رعایت کامل شأن انسانی افراد باشد و هیچ‌کس نباید در زیر چرخ‌دنده‌های قانون له شود.

وی با اظهار ناراحتی از برخی رفتارهای نامناسب با مهاجرین، اینگونه رفتارها را دور از اخلاق اسلامی، کرامت انسانی و مهمان‌نوازی ایرانی دانست.

حجت الاسلام مروی با اشاره به جنایات اسرائیل در کشورهای اسلامی و جنگ تحمیلی این رژیم منحوس بر ایران اسلامی، خاطرنشان ساخت که دشمنان اسلام یعنی آمریکا و اسرائیل نمی‌خواهند مسلمانان متحد شوند.

