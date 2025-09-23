کاهش هزینه صدور تذکره برای مهاجران افغانستانی در خارج از کشور افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر مطبوعاتی اداره ملی آمار و اطلاعات افغانستان امروز (سه‌شنبه، ۱ مهرماه) با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرد که از این پس مهاجران افغانستانی مقیم خارج می‌توانند تذکره خود را بر اساس اسناد اقامت در کشورهای خارجی با تعرفه‌های جدید دریافت کنند.

بر بنیاد این خبرنامه، هزینه صدور تذکره برای مهاجران افغانستانی در کشورهای همسایه، آسیای میانه، هند و ترکیه از ۲۰۰ دلار به ۵۰ دلار کاهش یافته است. همچنین مهاجرانی که در کشورهای عربی، افریقایی و روسیه زندگی می‌کنند، به جای ۲۰۰ دلار تنها ۷۰ دلار خواهند پرداخت. برای افغان‌ستانی‌های مقیم کشورهای اروپایی، ایالات متحده امریکا، کانادا و استرالیا نیز تعرفه صدور تذکره از ۲۰۰ دلار به ۱۵۰ دلار کاهش داده شده است.

اداره ملی آمار و اطلاعات افغانستان تأکید کرده است که این تعرفه‌ها تنها برای آن دسته از هموطنان افغانستانی مقیم خارج قابل تطبیق است که با اسناد اقامت معتبر خارجی، به‌گونه حضوری برای دریافت تذکره مراجعه کنند.

به گفته کارشناسان، این تصمیم می‌تواند بخشی از مشکلات مالی مهاجران افغانستانی در روند دریافت اسناد هویتی را کاهش دهد و دسترسی آنان به خدمات رسمی دولت افغانستان را آسان‌تر سازد.

