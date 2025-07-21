روحانی شیعه بحرینی در زندان اعتصاب غذا کرد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «شیخ میرزا المحروس» از رهبران برجسته زندانی در بحرین، اعلام کرد که در اعتراض به محرومیت از دریافت خدمات درمانی، دست به اعتصاب غذا زده است.

این تصمیم در حالی گرفته شده که وضعیت سلامت وی به دلیل اهمال عامدانه پزشکی در زندان به‌شدت رو به وخامت نهاده است.

بر اساس گزارش‌ها، شیخ المحروس که از بیماری‌های متعددی به دلیل کهولت سن رنج می‌برد، پیش‌تر نیز چندین بار در اعتراض به تعلل مدیریت زندان در ارائه درمان ضروری، اقدام به اعتصاب غذا کرده بود. در حالی‌که رژیم بحرین همچنان به سیاست بی‌توجهی درمانی نسبت به زندانیان سیاسی، به‌ویژه چهره‌های سرشناس، ادامه می‌دهد.

شیخ المحروس یکی از ۱۳ شخصیت برجسته‌ای است که توسط دادگاه‌های بحرین به ۱۵ سال زندان محکوم شده‌اند. وی از دردهای شدید در ناحیه کمر، بیماری مزمن روده و خون‌ریزی داخلی رنج می‌برد؛ دردهایی که از زمان بازداشت در سال ۲۰۱۱ و به‌دلیل شکنجه‌های شدید، همچنان ادامه دارند. به‌رغم نیاز فوری به ویزیت پزشک متخصص، مدیریت زندان «جو» وضعیت بحرانی او را نادیده می‌گیرد و او را از دریافت دارو و درمان محروم کرده است.

