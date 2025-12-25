انتقاد رهبر جمعیت علمای پاکستان از عملیات نظامی این کشور در خاک افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رهبر حزب جمعیت علمای کشور پاکستان روز گذشته در نشست اتحاد امت کشور پاکستان که با حضور شماری از علمای دینی این کشور برگزار شد، از عملکرد ارتش و نهادهای اطلاعاتی کشور پاکستان در انجام عملیات نظامی در خاک کشور افغانستان انتقاد کرد.

وی با طرح پرسشی انتقادی خطاب به سران نظامی و امنیتی کشور پاکستان گفت: آیا کشور پاکستان به کشور هایی چون ایران یا هند اجازه می‌دهد که علیه مخالفان خود در داخل خاک این کشور عملیات انجام دهند که اکنون چنین اقداماتی در کشور افغانستان صورت می‌گیرد؟

این شخصیت مذهبی و سیاسی، عملیات برون‌مرزی را ناقض اصول روابط بین‌الملل و احترام به حاکمیت کشورها دانست و تأکید کرد که چنین رویکردی نه‌تنها به کاهش ناامنی کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند تنش‌های منطقه‌ای را تشدید کند.

اظهارات وی در شرایطی مطرح می‌شود که در ماه‌های اخیر، روابط امنیتی میان کشور های پاکستان و افغانستان با تنش‌هایی همراه بوده و عملیات‌های نظامی و اتهام‌های متقابل، به یکی از محورهای اصلی اختلاف میان دو طرف تبدیل شده است.

