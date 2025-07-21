رویدادهای «مسطورین» و «به رسم سردار» با بیش از هزار اثر به کار خود پایان دادند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ «محمدمهدی نیازمند»، مسئول بسیج دانش‌آموزی استان گیلان، امروز دوشنبه، 30 تیر 1404 در مراسم اختتامیه رویداد فرهنگی و هنری بسیج دانش‌آموزی استان گیلان، با تأکید بر اهمیت راه مقاومت و پاسداشت ارزش‌های ایثار، اظهار داشت: مسیر پیش رو، مسیر مقاومت است و باید توجه ویژه‌ای به تقویت روح مقاومت در فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی معطوف شود.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی میرزا کوچک خان، سردار بزرگ گیلان، گفت: تلاش‌های این شخصیت برجسته در راه نجات گیلان از استعمار و استبداد، الگویی درخشان برای نسل‌های آینده است و تکریم شهدا، از میرزا کوچک خان تا سردار دل‌ها، به معنای حرمت نهادن به مسیر آزادی و آزادگی است.

نیازمند همچنین با اشاره به استعداد و توانمندی‌های دانش‌آموزان حاضر در این رویداد بیان کرد: دانش‌آموزان با علاقه و خلوص نیت خود، در قالب آثار فرهنگی، ارادت خالصانه‌ای به شهدا ابراز داشته و بخشی از زندگی سه شهید عزیز را بازتاب داده‌اند.

مسئول بسیج دانش‌آموزی استان گیلان در ادامه به دو رویداد مهم فرهنگی «مسطورا» و «به رسم سردار» اشاره کرد و گفت: این برنامه‌ها که چهارمین سال خود را پشت سر می‌گذارند، با الهام از شخصیت سردار سلیمانی و عشق به آرمان‌های او شکل گرفته‌اند. این رویدادها بومی، ویژه و تأثیرگذار در حوزه فرهنگ‌سازی هستند.

وی همچنین با اشاره به شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گیلان افزود: در این مراسم از تمثال شهدای دانش‌آموز گیلانی که در نبردی نابرابر و ناجوانمردانه در آستانه اشرفیه به شهادت رسیدند، رونمایی خواهد شد.

نیازمند خانواده شهید صدیقی را مظلوم‌ترین و بی‌گناه‌ترین قشر جامعه دانست و افزود: این خانواده مظلومانه و به‌طور دسته‌جمعی در منزل پدری خود به شهادت رسیدند و باید همواره یاد آن‌ها زنده نگه داشته شود.

مسئول بسیج دانش‌آموزی استان گیلان با اشاره به آثار ارائه‌شده توسط دانش‌آموزان در قالب پویش‌های فرهنگی متعدد، اظهار داشت: تمام آثار تولیدشده با هدف بازتاب گوشه‌ای از واقعیت‌های تلخ این جنایات طراحی شده‌اند و از اهداف اصلی این رویداد، شناسایی و پرورش استعدادهای هنری در سطح دانش‌آموزی کشور است.

وی از راه‌اندازی گروه‌های تخصصی هنری در واحدها و حوزه‌های بسیج دانش‌آموزی خبر داد و افزود: در تلاش هستیم تا با بهره‌گیری از این استعدادها، آثار فاخر و اثرگذاری در حوزه هنر تولید و به جامعه عرضه شود.

نیازمند درباره روند داوری آثار فرهنگی رویدادها بیان کرد: داوری آثار به دلیل کیفیت بالا و تنوع آن‌ها بسیار دشوار بود. در رویداد «به رسم سردار» با هشتگ‌هایی چون «نوع‌دوستی»، «انسان‌دوستی»، «مثل پدر» و «هم‌نشین انبیا»، بیش از ۴۶۰ اثر در قالب‌های متنوعی همچون دکلمه، نماهنگ، نقاشی، المان، تندیس، مقاله و ابتکارات خلاقانه دریافت شد که از این میان، ۳۵ اثر به‌عنوان برگزیده انتخاب شدند که نشانه‌ای از ارادت عمیق به شخصیت میرزا کوچک خان بودند.

مسئول بسیج دانش‌آموزی استان گیلان همچنین افزود: در بخش «مسطورین» نیز ۷۱۱ اثر در ۱۱ بخش مختلف دریافت شد که در نهایت ۲۹ نفر به‌عنوان منتخب انتخاب شدند. همچنین در جشنواره «گلستان ابراهیم» نیز ۳۲۰ اثر ارسال شد که ۲۹ اثر برگزیده در این جشنواره تقدیر خواهند شد.

وی در پایان این مراسم، با اشاره به تهدیدهای فرهنگی موجود در جامعه تأکید کرد: جبهه باطل همواره در تلاش است تا بنیان خانواده را دچار خدشه و آسیب کند و اگر بستر تربیت و هویت ایرانی اسلامی دچار ضربه شود، آینده کشور با بحران جدی مواجه خواهد شد.

نیازمند در پایان خاطرنشان کرد: با تربیت نخبگان متعهد و آگاه، باید اقتدار فرهنگی و ملی خود را به جهان نشان دهیم و هویت اصیل ایرانی اسلامی را در نسل‌های آینده نهادینه و حفظ کنیم.

