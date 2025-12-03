چهارمین یادواره شهدای گیلانی مقیم قم در سالروز شهادت میرزا کوچک خان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ چهارمین یادواره شهدای گیلانی مقیم قم، روز سه‌شنبه ۱۱ آذرماه، همزمان با سالروز شهادت میرزا کوچک خان جنگلی، روحانی مجاهد و مبارز علیه استعمار، در مسجد و حسینیه سیدالشهدا(ع) گیلانی‌های مقیم قم برگزار گردید. در این مراسم، یاد و خاطره حدود ۱۲۷ شهید (تا ۱۳۰ شهید) از اقشار مختلف شامل روحانیت، بسیج، استاد حوزه و کارگر، که زندگی‌شان با شهر کریمه اهل‌بیت(س) گره خورده است، گرامی داشته شد.

به گزارش خبرنگار ابنا، حجت‌الاسلام علی‌زاده، از اعضای ستاد برگزاری این یادواره، در ابتدای مراسم، هدف از برگزاری این اجتماع را عمل به تکلیف در عرصه بزرگداشت شهدا عنوان کرد. وی با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، اظهار داشت: «بزرگداشت شهدا برای آینده کشور حیاتی و ضروری است» و تأکید کرد که «دشمنان می‌خواهند یاد شهدا احیا نشود، نگذارید یاد شهدا احیا نشود.». وی خاطرنشان کرد که این شهدای عزیز، پیونددهنده ۸۲۰۰ شهید استان گیلان با ۵۱۲۸ شهید استان قم هستند. وی همچنین خواستار یاری خانواده‌ها در شناسایی کامل و جمع‌آوری آثار این شهدا برای تولید آثار مکتوب شد.

ویژگی‌های عالمان دین؛ ساختن خود و تربیت جامعه

آیت‌الله رسول فلاحتی، نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان و عضو مجلس خبرگان رهبری، در این مراسم به تبیین نقش تاریخی عالمان دین در حفظ رسالت الهی پرداخت. وی دستاورد عظیم تلاش عالمان دین را انقلاب اسلامی ملت ایران دانست که توانست سازه‌های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی را محو کند. وی با ذکر حکایتی از شیخ مفید (که جز اندکی از شب را نمی‌خوابید و مشغول عبادت، مطالعه و تدریس بود)، تأکید کرد که اولین ویژگی عالمان دین این بود که هم خودساخته بودند و هم به تربیت انسان‌ها می‌پرداختند. نماینده ولی فقیه در گیلان افزود: در خطه گیلان که دروازه تمدن اروپا و مرکز ترویج اباحه‌گری مارکسیست‌ها بود، تربیت عالمان دین سبب شد تا بیش از ۸۰۰۰ شهید از دل جمعیت بیرون آید. وی شهید رئیس را نیز محصول تربیت عالمان دین و حوزه دانست که شمایی از حکومت دینی، معنوی و اخلاقی را نشان داد.

میرزا کوچک خان؛ نماد روحانیت مجاهد و استقلال‌طلب

آیت‌الله فلاحتی دومین ویژگی عالمان دین را تلاش در عرصه علم و دانش و شجاعت عملی دانست و با ذکر روایتی از امام حسین(ع)، شجاعت را شامل «الْإِقْدَامُ عَلَی الْکَرِیهَةِ» (اقدام به کارهای سخت و بزرگ)، «الصَّبْرُ عِنْدَ النَّائِبَةِ» (صبور بودن در سختی‌ها) و «ضَبُّ عَنِ الْإِخْوَانِ» (دفاع از برادران) برشمرد. وی میرزا کوچک جنگلی، روحانی و فارغ‌التحصیل حوزه، را یکی از جوانان برومندی دانست که در روزگار محنت قیام کرد. وی اشاره کرد که امام خمینی (ره) در جوانی، شنید که جوانی به نام میرزا در شمال ایران قیام کرده است و تصمیم گرفت به وی بپیوندد؛ سپس چندین استر غلات و آرد در حمایت از میرزا فرستاد. آیت‌الله فلاحتی تأکید کرد که میرزا در برابر دو قدرت بزرگ دنیا، یعنی روس‌ها و انگلیس، یک «نه» بزرگ گفت و حاضر نشد جذب تفکر مارکسیستی یا دستگاه‌های حاکم و ایادی انگلیس شود. وی گفت: میرزا کوچک یک نمونه برای مقابله با بیگانگان و متجاوزان و حراست از استقلال بود و نباید یاد وی فراموش شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: عبارت «مداد العلماء افضل من دماء الشهداء» به این معناست که جوهر قلم عالم بالاتر از خون شهید است؛ چراکه آن جوهر است که شهید می‌سازد.

سخنران یادواره شهدای گیلانی مقیم قم در پایان، ارواح عالمان و شهیدان راه دین را با پیامبر اسلام و اهل‌بیت(ع) محشور دانست.

........

پایان پیام/