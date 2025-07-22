چهل و چهارمین شماره ماهنامه دین و بین الملل منتشر شد + دانلود

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ️چهل و چهارمین شماره «ماهنامه دین و بینالملل» به همت معاونت بینالملل حوزههای علمیه و با همکاری اندیشکده مرصاد منتشر شد.
در این شماره میخوانید:
* دام امنیتی الازهر؛ سرکوب دوباره دانشجویان آسیای مرکزی در مصر
* افزایش قدرت دیانت: قانون جدید چه اختیاراتی میدهد؟
* دیپلماسی دانشگاهی رابطة العالم الاسلامی؛ تعامل صادقانه یا نمایش تبلیغاتی؟
* داستان «صلح واتیکانی» پایان ندارد
* قمهزنی یا اهدای خون؟ تقابل دو قرائت از شعائر حسینی در نجف
* تقویم واحد برای امت؛ ابتکار جهانی سازمان محمدیه
* بحران در رهبری معنوی بوداییها
* حمایت قاطع مراجع، علما و نهادهای دینی از رهبر انقلاب در برابر تهدیدات ترامپ
* عالم اهلسنت هندوستان: «ایران نماینده اسلام است»
* مفتی لیبی: «جنگ ایران و اسرائیل، نبرد اسلام با کفر است»
* جایگاه جهانی آیتالله خامنهای از نگاه نویسنده و اندیشمند مالزیایی
* زهران ممدانی؛ تقاطع اسلام و چپ لیبرال
* چرا مسلمانان در حال ترک هند هستند؟
* بازگشت آیینهای خونین در کالبد مدرنیته؛ گسترش خشونتآیینی در غرب
* مسیحیت کاریزماتیک: بازگشت به ایمان، اما نه به شیوه سنتی
